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Меган Маркл вже народила? Букінгемський палац підігрів чутки


Принц Гаррі переніс візит до Нідерландів, проте потім передумав

Меган Маркл, яка повинна народити дитину найближчим часом, вже могла стати мамою. Таке припущення і раніше з'являлося в пресі, але сьогодні Букінгемський палац дав нову поживу для підозр. Про це повідомляє E!News.

Справа в тому, що 3 травня представник герцога і герцогині Сассекських виступили із заявою про те, що принц Гаррі відтермінував свою поїздку в Амстердам, заплановану на 8 травня.

У той же час на 9 травня британський герцог планує вирушити до Гааги для відкриття Invictus Games The Hague 2020 (Ігри непереможених 2020), як і збирався.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Проте пізніше в п'ятницю було оголошено, що принц Гаррі поїде в Нідерланди 8 і 9 травня. Як пише видання, це зміцнило чутки про те, що Меган вже таємно народила первістка. Коментуючи дане припущення, в Букінгемському палаці 2 травня запевняли, що "дитина ще не народилася".

Нагадаємо, що Меган Маркл під час першої спільної появи із чоловіком принцом Гаррі в січні 2019 року в Біркенхеді, сказала, що знаходиться на шостому місяці вагітності та повинна народити наприкінці квітня або на початку травня.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Як повідомлялося раніше, Букінгемський палац видав ім'я та стать дитини Меган Маркл і принца Гаррі.

Також ми писали про те, що Меган Маркл викликала особистого візажиста. У королівських колах говорять, що наближається момент пологів, і Даніель Мартін приїхав до герцогині, щоб привести в порядок її зовнішність відразу після народження малюка.

Додамо, що більшість британців ставлять на те, що герцогиня Сассекська народить рудоволосу дівчинку, яку назвуть Діаною.

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