Меган Маркл вже народила? Букінгемський палац підігрів чутки

Меган Маркл, яка повинна народити дитину найближчим часом, вже могла стати мамою. Таке припущення і раніше з'являлося в пресі, але сьогодні Букінгемський палац дав нову поживу для підозр. Про це повідомляє E!News.

Справа в тому, що 3 травня представник герцога і герцогині Сассекських виступили із заявою про те, що принц Гаррі відтермінував свою поїздку в Амстердам, заплановану на 8 травня.

У той же час на 9 травня британський герцог планує вирушити до Гааги для відкриття Invictus Games The Hague 2020 (Ігри непереможених 2020), як і збирався.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Проте пізніше в п'ятницю було оголошено, що принц Гаррі поїде в Нідерланди 8 і 9 травня. Як пише видання, це зміцнило чутки про те, що Меган вже таємно народила первістка. Коментуючи дане припущення, в Букінгемському палаці 2 травня запевняли, що "дитина ще не народилася".

Нагадаємо, що Меган Маркл під час першої спільної появи із чоловіком принцом Гаррі в січні 2019 року в Біркенхеді, сказала, що знаходиться на шостому місяці вагітності та повинна народити наприкінці квітня або на початку травня.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Як повідомлялося раніше, Букінгемський палац видав ім'я та стать дитини Меган Маркл і принца Гаррі.

Також ми писали про те, що Меган Маркл викликала особистого візажиста. У королівських колах говорять, що наближається момент пологів, і Даніель Мартін приїхав до герцогині, щоб привести в порядок її зовнішність відразу після народження малюка.

Додамо, що більшість британців ставлять на те, що герцогиня Сассекська народить рудоволосу дівчинку, яку назвуть Діаною.