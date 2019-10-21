Меган Маркл рассекретила странное прозвище принца Гарри

Меган Маркл рассказала о секретном прозвище, которым она называет иногда называет своего любимого супруга принца Гарри. Этим герцогиня Сассекская поделилась в интервью Тому Брэдби, который сопровождал королевскую чету в турне по Африке.

Меган эмоционально рассказала о том, что вход в королевскую семью дался ей нелегко, пишет Express. Сериальная актриса, разведенная американка, отхватившая одного из самых завидных женихов - такими клише наделяла Меган общественность.

И даже после свадьбы и во время беременности герцогине приходилось через многое пройти. Она говорит, что это была настоящая борьба за право быть тем, кем она есть.

Принц Гарри, Меган Маркл, Арчи и Десмонд Туту (facebook.com/TheBritishMonarchy)

И в моменты трудностей Меган поддерживала Гарри, для котрого этот путь также был нелегким.

"Я долго говорила "Н" (заглавная буква имени Гарри на английском. - Ред.), вот как я его называю, нет смысла просто что-то переживать - это не главное в жизни. Ты должен процветать и чувствовать себя счастливым", - сказала герцогиня.

Стоит отметить, что борьба за право на частную и достойную жизнь продолжается до сих пор. Прин Гарри подал в суд на британский таблоид, который чернил Меган, опубликовав текст личного письма герцогини к ее отцу Томасу Марклу. При этом, как утверждает герцог, издание повырывало из текста куски, чтобы выставить его супругу в неприглядном свете.