Меган Маркл и принца Гарри показали в трогательном видео с сыном Арчи

Принцы Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)

Меган Маркл не стесняется демонстрировать на публике чувства к сыну

Меган Маркл недавно вернулась из африканского турне, куда герцогиня Сассекская ездила вместе с принцем Гарри и малышом Арчи Харрисоном с благотворительной миссией.

Герцоги посетили ряд африканских стран с просветительской миссией в своей десятидневной поездке. Меган и Гарри побывали в ЮАР, кроме того, герцог Сассекский сделал визиты в Ботсвану, Анголу и Малави.

Недавно в сети появился трейлер к фильму о приключениях Меган, Гарри и Арчи - "Гарри и Меган: Африканское путешествие" (Harry and Meghan: An African Journey). В ролик попал один из очень милых моментов с королевским семейством.

Во время встречи с африканским лидером и лауреатом Нобелевской премии мира Десмондом Туту Меган и Гарри впервые вывели в свет своего пятимесячного сына. На видео попал момент, когда Меган трогательно целует Арчи в лоб и гладит малыша по голове.

Гарри и Меган: Африканское путешествие (видео: YouTube/Access)

Подписчики королевского семейства в восхищении от этой невероятной милоты, о чем пишут в комментариях.