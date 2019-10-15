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Меган Маркл и принца Гарри показали в трогательном видео с сыном Арчи

STYLERПерсоны    15.10.2019 - 09:29
Меган Маркл и принца Гарри показали в трогательном видео с сыном Арчи
Принцы Гарри и Меган Маркл (фото: Getty Images)

Меган Маркл не стесняется демонстрировать на публике чувства к сыну

Меган Маркл недавно вернулась из африканского турне, куда герцогиня Сассекская ездила вместе с принцем Гарри и малышом Арчи Харрисоном с благотворительной миссией.

Герцоги посетили ряд африканских стран с просветительской миссией в своей десятидневной поездке. Меган и Гарри побывали в ЮАР, кроме того, герцог Сассекский сделал визиты в Ботсвану, Анголу и Малави.

Недавно в сети появился трейлер к фильму о приключениях Меган, Гарри и Арчи - "Гарри и Меган: Африканское путешествие" (Harry and Meghan: An African Journey). В ролик попал один из очень милых моментов с королевским семейством.

Во время встречи с африканским лидером и лауреатом Нобелевской премии мира Десмондом Туту Меган и Гарри впервые вывели в свет своего пятимесячного сына. На видео попал момент, когда Меган трогательно целует Арчи в лоб и гладит малыша по голове.

Гарри и Меган: Африканское путешествие (видео: YouTube/Access)

Подписчики королевского семейства в восхищении от этой невероятной милоты, о чем пишут в комментариях.

  • Драгоценный.
  • Я очень люблю смотреть, как Гарри держит Арчи.
  • Чистая любовь.

Меган Маркл и принца Гарри показали в трогательном видео с сыном Арчи

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