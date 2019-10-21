Меган Маркл розсекретила дивне прізвисько принца Гаррі

Меган Маркл розповіла про секретне прізвисько, яким вона називає іноді називає свого коханого чоловіка принца Гаррі. Цим герцогиня Сассекська поділилася в інтерв'ю Тому Бредбі, який супроводжував королівську пару у турне по Африці.

Меган емоційно розповіла про те, що вхід в королівську сім'ю дався їй нелегко, пише Express. Серіальна актриса, розведена американка, що відхопила одного з самих завидних женихів - такими кліше наділяла Меган громадськість.

Та навіть після весілля і під час вагітності герцогині доводилося через багато пройти. Вона каже, що це була справжня боротьба за право бути тим, ким вона є.

Принц Гаррі, Меган Маркл, Арчі і Десмонд Туту (facebook.com/TheBritishMonarchy)

І в моменти труднощів Меган підтримувала Гаррі, для котрого цей шлях також був нелегким.

"Я довго говорила "Н" (заголовна літера імені Гаррі англійською. - Ред.), ось як я його називаю, немає сенсу просто щось переживати - це не головне в житті. Ти повинен процвітати і відчувати себе щасливим", - сказала герцогиня.

Варто відзначити, що боротьба за право на приватне і гідне життя триває досі. Прин Гаррі подав до суду на британський таблоїд, який чорнив Меган, опублікувавши текст особистого листа герцогині до її батька Томаса Маркла. При цьому, як стверджує герцог, видання повисмикувало з тексту шматки, щоб виставити його дружину в непривабливому світлі.