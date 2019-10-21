ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меган Маркл розсекретила дивне прізвисько принца Гаррі

STYLERПерсони    21.10.2019 - 09:26
Меган Маркл розсекретила дивне прізвисько принца Гаррі
Принци Гаррі та Меган Маркл (фото: Getty Images)

Меган Маркл емоційно розповіла про боротьбу за свою честь і гідність

Меган Маркл розповіла про секретне прізвисько, яким вона називає іноді називає свого коханого чоловіка принца Гаррі. Цим герцогиня Сассекська поділилася в інтерв'ю Тому Бредбі, який супроводжував королівську пару у турне по Африці.

Меган емоційно розповіла про те, що вхід в королівську сім'ю дався їй нелегко, пише Express. Серіальна актриса, розведена американка, що відхопила одного з самих завидних женихів - такими кліше наділяла Меган громадськість.

Та навіть після весілля і під час вагітності герцогині доводилося через багато пройти. Вона каже, що це була справжня боротьба за право бути тим, ким вона є.

Меган Маркл розсекретила дивне прізвисько принца Гаррі

Принц Гаррі, Меган Маркл, Арчі і Десмонд Туту (facebook.com/TheBritishMonarchy)

І в моменти труднощів Меган підтримувала Гаррі, для котрого цей шлях також був нелегким.

"Я довго говорила "Н" (заголовна літера імені Гаррі англійською. - Ред.), ось як я його називаю, немає сенсу просто щось переживати - це не головне в житті. Ти повинен процвітати і відчувати себе щасливим", - сказала герцогиня.

Варто відзначити, що боротьба за право на приватне і гідне життя триває досі. Прин Гаррі подав до суду на британський таблоїд, який чорнив Меган, опублікувавши текст особистого листа герцогині до її батька Томаса Маркла. При цьому, як стверджує герцог, видання повисмикувало з тексту шматки, щоб виставити його дружину в непривабливому світлі.

Кім Кардашьян вляпалася у скандал через Меган Маркл: усі деталі Меган Маркл випадково порушила королівську заборону: вийшло мило (відео)
Новини України Меган Маркл
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся