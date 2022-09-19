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Меган Маркл расплакалась на похоронах королевы Елизаветы II

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Великобритания, Понедельник 19 сентября 2022 18:22
Меган Маркл расплакалась на похоронах королевы Елизаветы II Фото: Меган Маркл расплакалась на похоронах королевы Елизаветы (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, не сдержала слез при прощании с королевой Елизаветой II во время похорон 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Фотографы запечатлели, как Меган смахнула слезы.

Как Меган Маркл прощалась с королевой Елизаветой II - читайте ниже.

Меган Маркл приехала в Вестминстерское аббатство отдельно от принца Гарри - он принимал участие в процессии шествия за гробом королевы вместе с принцем Уильямом, королем Чарльзом и другими членами семьи.

Для похорон Меган выбрала платье от Stella McCartney. Кстати, точно такое же платье, но синего цвета было у герцогини Сассекской в апреле 2018 года на концерте по случаю 92-летия королевы Елизаветы.

Меган Маркл расплакалась на похоронах королевы Елизаветы II

Фото: Меган Маркл и принц Гарри на похоронах королевы Елизаветы (Getty Images)

Свой образ Маркл дополнила шляпой и серьгами из жемчуга и бриллиантов, которые ей подарила королева Елизавета II в 2018 году.

На службе Меган Маркл держалась отстраненно и с другими членами королевской семьи почти не общалась. Было видно, что она опечалена.

Фотографы несколько раз смогли заснять ее рядом с другими членами семьи, но она с ними практически не общалась.

Меган Маркл расплакалась на похоронах королевы Елизаветы II

Фото: Королевская семья на похоронах королевы Елизаветы (Getty Images)

Перед началом службы Меган вместе с Кейт Миддлтон, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой наблюдала, как гроб с королевой ставят на алтарь. А потом она удалилась вместе с мужем на свои места во втором ряду - рядом с принцессой Беатрис и ее мужем.

К гробу королевы герцогиня Сассекская подошла вместе с графиней Софи Уэссекской. В королевской семье Софи была любимицей королевы.

Когда гроб с Елизаветой II начали выносить из аббатства, Меган Маркл не сдержалась и расплакалась. Было видно, что она вытирает слезы.

Меган Маркл расплакалась на похоронах королевы Елизаветы IIФото: Меган Маркл расплакалась на похоронах королевы Елизаветы (Getty Images)

Кстати, ранее мы сообщали о том, что на похороны королевы Елизаветы II Кейт Миддлтон приехала вместе с детьми.

А также мы рассказывали о том, по какому графику пройдут похороны королевы Елизаветы II.

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Елизавета II Меган Маркл
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