Меган Маркл розплакалася на похороні королеви Єлизавети II

Меган Маркл, герцогиня Сассекська, не стримала сліз під час прощання з королевою Єлизаветою II під час похорону 19 вересня у Вестмінстерському абатстві. Фотографи сфотографували, як Меган змахнула сльози.

Як Меган Маркл прощалася з королевою Єлизаветою II – читайте нижче.

Меган Маркл приїхала у Вестмінстерське абатство окремо від принца Гаррі - він брав участь у процесі ходи за труною королеви разом з принцом Вільямом, королем Чарльзом та іншими членами сім'ї.

Для похорону Меган обрала сукню від Stella McCartney. До речі, така сама сукня, але синього кольору була у герцогині Сассекської у квітні 2018 року на концерті з нагоди 92-річчя королеви Єлизавети.

Фото: Меган Маркл та принц Гаррі на похороні королеви Єлизавети (Getty Images)

Свій образ Маркл доповнила капелюхом та сережками з перлів та діамантів, які їй подарувала королева Єлизавета II у 2018 році.

На службі Меган Маркл трималася відсторонено та з іншими членами королівської родини майже не спілкувалася. Було видно, що вона засмучена.

Фотографи кілька разів змогли зафільмувати її поряд з іншими членами сім'ї, але вона з ними практично не спілкувалася.

Фото: Королівська родина на похороні королеви Єлизавети (Getty Images)

Перед початком служби Меган разом із Кейт Міддлтон, принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою спостерігала, як труну з королевою ставлять на вівтар. А потім вона пішла разом із чоловіком на свої місця в другому ряду - поряд з принцесою Беатріс та її чоловіком.

До труни королеви герцогиня Сассекська підійшла разом із графинею Софі Уєссекською. У королівській родині Софі була улюбленицею королеви.

Коли труну з Єлизаветою II почали виносити з абатства, Меган Маркл не стрималася та розплакалася. Було видно, що вона витирає сльози.

Фото: Меган Маркл розплакалася на похороні королеви Єлизавети (Getty Images)