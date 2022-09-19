Что будет происходить в день похорон Елизаветы II: детальный график церемонии
Похороны Елизаветы II, почившей 8 сентября в возрасте 96 лет, пройдут в Лондоне в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Скорбная церемония начнется в 11:00 и окончится в полдень по местному времени (13:00 и 14:00 по Киеву соответственно), но в целом траурные мероприятия продлятся весь день.
Об этом передает британское издание The Sun.
Королева Великобритании, которая правила 70 лет, после последнего прощания воссоединится со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, который скончался в апреле прошлого года, и ныне покоится в Мемориальной часовне короля Георга VI.
На государственных похоронах монарха будут присутствовать 2000 гостей.
Подробный график церемонии
- 08:30 утра (по киевскому времени): Вестминстер-холл, где на протяжение четырех дней находился гроб королевы, закроется для публики. Начнется подготовка к государственным похоронам.
- 10:00: Вестминстерское аббатство откроется для конгрегации из 2000 человек, в которую войдут мировые лидеры и иностранные члены королевской семьи.
- 12:35: военнослужащие 1-го батальона гренадерской гвардии Королевы поднимут гроб с катафалка в Вестминстер-холле и перенесут его процессией в Государственный артиллерийский лафет Королевского флота.
- 12:44: артиллерийский лафет, запряженный 138 кавалеристами из состава военно-морских сил Великобритании, отправится из двора Нового дворца в Вестминстерское аббатство.
За ним пешком последуют король Чарльз и члены королевской семьи, включая принцев Эдуарда, Эндрю, Уильяма и Гарри, а также принцессу Анну.
Кавалеристы на утренней репетиции похорон королевы в Лондоне (фото: PA)
- 12:52: процессия прибудет к западным воротам Вестминстерского аббатства, где гроб поднимут с лафета и перенесут, готовый к панихиде.
- 13:00: начнется служба, которую проведет декан Вестминстера. Премьер-министр Лиз Трасс и генеральный секретарь Содружества проведут чтения.
- 13:55: прозвучит "Последний пост", после чего в аббатстве и по всей Великобритании будет соблюдаться двухминутное молчание.
- 14.00: прозвучит Государственный гимн и плач в исполнении Королевского волынщика, что завершит государственную панихиду.
Затем гроб поднимут с катафалка и носильщики пронесут его процессией через Великие западные ворота к Государственному орудийному лафету, который будет расположен за пределами Западных ворот.
Король Чарльз и королева-консорт, принц и принцесса Уэльские и другие члены королевской семьи последуют за гробом пешком.
- 14:15: процессия, возглавляемая Королевской канадской конной полицией и сотрудниками Национальной службы здравоохранения, отправится к Веллингтонской арке. Королевский отряд, Королевская конная артиллерия в Гайд-парке проведут стрельбі из орудий, а колокола Биг-Бена будут звонить на протяжении всей процессии.
- 15:00: по прибытии в Веллингтон-Арк гроб поднимут на государственный катафалк, который отправится в Виндзор. Когда катафалк тронется, парад отдаст королевский салют и прозвучит национальный гимн.
- 17:06: государственный катафалк подъедет к воротам Шоу-Фарм на Альберт-роуд в Виндзоре, и займет свое место впереди процессии.
- 17:10: процессия направится к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
- 17:20: генерал-губернаторы и премьер-министры королевств прибудут и будут сопровождены на свои места в нефе. Всего богослужение посетят 800 человек, в том числе члены королевского двора и персонал поместья Виндзор.
- 17:25: члены королевской семьи, не участвующие в процессии, прибудут в часовню и займут свои места.
- 17:40: король Чарльз и другие члены монаршей семьи, идущие в процессии, присоединяются к ней у Четырехугольника на северной стороне, когда она пройдет в Машинный двор. Маршрут будет проложен Вооруженными силами, а Королевский отряд Королевской конной артиллерии будет вести огонь из орудий с Восточной лужайки. Будут звонить в Севастопольский колокол и в Комендантский башенный колокол.
Напомним, что Севастопольский колокол, находящийся в Виндзоре, был захвачен английскими военными в Крыму в 1856 году после победы в Крымской войне (1853-1856) союзнических войск Великобритании, Османской империи, Франции и Сардинского Королевства против Российской империи за господство на Ближнем Востоке и Балканах. Этот колокол звонит только в память о смерти большинства высокопоставленных членов королевской семьи. До кончины Елизаветы II, в последний раз он звучал, когда умерла королева-мать в 2002 году.
Королева Великобритании Елизавета II села на престол в 1953 году (архивное фото: Getty Images)
- 17:53: процессия остановится у подножия западных ступеней часовни Святого Георгия в Монастыре Подковы, где группа носильщиков поднимет гроб с катафалка и понесет его по западным ступеням.
- 18:00: декан Виндзора начнет проводить службу, когда процессия с гробом войдет в часовню по направлению к катафалку в Квире. Перед финальным гимном Императорская государственная корона, держава и скипетр будут извлечены из гроба королевским ювелиром и с помощью капитана судов и сержантов по оружию будут переданы декану, который их поместит на алтаре.
В конце финального гимна король положит на гроб знамя лагеря роты Королевы гренадерской гвардии, для которой она была главнокомандующим. В то же время лорд-камергер сломает свой жезл управления и по традиции положит его в гроб. Гроб опустят в Королевский склеп, пока архиепископ Кентерберийский читает благословение, а волынщик королевы исполняет плач.
По завершении службы король и члены королевской семьи отправятся с крыльца Галилеи в Виндзорский замок.
- 21:30: декан Виндзора проведет частную панихиду с участием короля и членов королевской семьи.
Ее Величество Елизавета II будет похоронена рядом со своим покойным мужем, герцогом Эдинбургским, в Мемориальной часовне короля Георга VI.
Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет - через полтора года после смерти мужа, принца Филиппа, который не дожил до столетнего юбилея всего один год (архивное фото: Getty Images)
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