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Похороны королевы Елизаветы II: Кейт Миддлтон приехала вместе с детьми

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Великобритания, Понедельник 19 сентября 2022 16:29
Похороны королевы Елизаветы II: Кейт Миддлтон приехала вместе с детьми Фото: Кейт Миддлтон на похоронах королевы Елизаветы II (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Великобритания и весь мир прощаются с королевой Елизаветой II, которая скончалась 8 сентября. На похоронах присутствуют главы многих государств, от Украины приехала первая леди Елена Зеленская, премьер-министр Денис Шмыгаль и посол Вадим Пристайко.

Первыми за гробом Ее Величества идут ее самые ближайшие родственники - сыновья и дочь, внуки с женами и правнуки - принц Джордж и принцесса Шарлотта.

С кем приехала принцесса Уэльская Кейт Миддлтон на похороны - читайте ниже.

В Вестминстерское аббатство, в котором 19 сентября проходит церемония прощания с королевой Елизаветой, принц Уильям прибыл вместе с супругой Кейт Миддлтон и старшими детьми - принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. 4-летний Луи остался дома.

Судя по фотографиям, Кейт Миддлтон ехала в одном автомобиле с детьми и королевой-консортом Камиллой. Во время панихиды дети и Кейт стояли рядом с принцем Уильямом. А после - они снова разделились и Кейт присоединилась к Камилле и Меган Маркл.

Похороны королевы Елизаветы II: Кейт Миддлтон приехала вместе с детьмиПохороны королевы Елизаветы II: Кейт Миддлтон приехала вместе с детьмиПохороны королевы Елизаветы II: Кейт Миддлтон приехала вместе с детьми

Фото: Похороны королевы Елизаветы II (Getty Images)

9-летний принц Джордж был одет в темно-синий костюм, его отец принц Уильям - в военной форме. А Кейт Миддлтон и 7-летняя принцесса Шарлотта были в черных пальто и шляпках.

Как отмечает принцесса Уэльская, ее старший сын Джордж осознает, насколько важным человеком была его прабабушка. А вот малыш Луи пока еще не все осознает и задает много вопросов.

Правнуки называли королеву Елизавету ласково gan-gan - это прозвище для нее придумал принц Джордж.

Похороны королевы Елизаветы II: Кейт Миддлтон приехала вместе с детьмиПохороны королевы Елизаветы II: Кейт Миддлтон приехала вместе с детьми

Фото: Похороны королевы Елизаветы II (Getty Images)

На похоронах также присутствуют и другие внуки королевы Елизаветы - 18-летняя Луиза и 14-летний Джеймс, дети принца Эндрю.

Стоит отметить, что несмотря на временное перемирие в королевской семье по случаю траура, Кейт Миддлтон и Меган Маркл держались на похоронах подальше друг от друга.

Они по отдельности ехали в Вестминстерское аббатство, отдельно стояли на службе, и фотографы запечатлели их рядом всего один раз.

Напомним, ранее мы рассказывали полный график похорон королевы Елизаветы II.

А также мы сообщали о том, кто посетил церемонию прощания с королевой Елизаветой II.

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Елизавета II
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