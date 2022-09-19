Мир прощается с королевой. Фото с траурной церемонии похорон Елизаветы II

В Вестминстерском аббатстве 19 сентября проходят похороны королевы Елизаветы II , которая почила 8-го числа. После траурной церемонии монархиня воссоединится со своим мужем принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, в мемориальной часовне короля Георга VI, скончавшегося в апреле прошлого года.

Смотрите ниже в материале фото с этого великого исторического события.

Траурные мероприятия начались в 08:30 (по Киевскому времени) и продлятся целый день.

В 08:30 Вестминстер-холл, где в течение четырех дней находился гроб королевы, закрылся для публики. Состоялась подготовка к государственным похоронам.

Траурная процессия прощания с Елизаветой II (фото: Getty Images)

В 10:00 Вестминстерское аббатство открылось для конгрегации из 2000 человек, в которую вошли мировые лидеры и иностранные члены королевской семьи.

Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр и действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс покидают Вестминстерское аббатство (фото: Getty Images)

В 12:35 военнослужащие 1-го батальона гренадерской гвардии Королевы подняли гроб из катафалка в Вестминстер-холле и перенесли его процессией в Государственный артиллерийский лафет Королевского флота.

Церемония прощания в Вестминстерском аббатстве (фото: Getty Images)

В 12:44 артиллерийский лафет, запряженный 138 кавалеристами из состава военно-морских сил Великобритании, отправился со двора Нового дворца в Вестминстерское аббатство.

Прощание с королевой (фото: Getty Images)

За ним пешком следовали король Чарльз и члены королевской семьи, включая принцев Эдуарда, Эндрю, Уильяма, Кейт (их детей) и Гарри из Меган, а также принцессу Анну.

Гроб королевы во время медленной процессии должен был двигаться со скоростью 75 шагов в минуту, не больше, ни меньше.

Король Британии Чарльз III и принцесса Анна (фото: Getty Images)

В 12:52 процессия прибыла к западным воротам Вестминстерского аббатства, где гроб подняли из лафета и перенесли для панихиды.

В 13:00 началась служба, которую провел декан Вестминстера. Премьер-министр Лиз Трасс и генеральный секретарь Содружества провели чтение.

Принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта, Кэтрин, принцесса Уэльская, принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, в Вестминстерском аббатстве (фото: Getty Images)

В 14.00 прозвучал Государственный гимн и плач в исполнении завершившего государственную панихиду Королевского волынника.

Затем гроб подняли из катафалка и его пронесли процессией через Большие западные ворота в Государственный пушечный лафет, расположенный за пределами Западных ворот.

Меган, герцогиня Сассекская, королева-консорт Камилла, принц Джордж, Кэтрин, принцесса Уэльская и Софи, графиня Вессекская (фото: Getty Images)

В 14:15 процессия, возглавленная Королевской канадской конной полицией и сотрудниками Национальной службы здравоохранения, отправилась в Веллингтонскую арку. Королевский отряд, Королевская конная артиллерия в Гайд-парке провели стрельбу из пушек, а колокола Биг-Бена звонили на протяжении всей процессии.

Король Чарльз III (фото: Getty Images)

В 15:00 по прибытии в Веллингтон-Арк гроб подняли на государственный катафалк, отправившийся в Виндзор. Когда катафалк тронулся, парад отдал королевский салют и прозвучал национальный гимн.

Далее процессия продолжится, пока в 18:00 гроб опустят в Королевский склеп.

Ее Величество Елизавета II будет похоронена рядом со своим покойным мужем, герцогом Эдинбургским, в Мемориальной часовне короля Георга VI.