В сети обнародовали настоящее имя и титул Меган Маркл: шокирующие подробности

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Меган Маркл утаила от общественности важный момент

Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью, решив сделать акцент на семье и воспитании сына Арчи. Казалось бы, больше супруге принца Гарри нечем удивить окружающих, но не тут-то было.

Подробности ее "прошлой жизни" все еще продолжают всплывать и накануне было обнародовано свидетельство о рождении малыша Арчи, где можно найти много неожиданной информации.

Среди откровений в документе стоит настоящее имя Меган - Рейчел. А также ее официальный должностной титул: "Принцесса Соединенного Королевства". Поклонников подобная информация явно приведет в замешательство.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Неужели представляться более высшим аристократическим рангом супруге принца Гарри было запрещено? К слову, судя по всему, своих титулов после разрыва с семьей ни Меган, ни Гарри не лишились - супруга младшего внука королевы Елизаветы II по-прежнему числится принцессой "по мужу".

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сообщили о некоторых неизбежных изменениях, которые произойдут в ближайшем будущем.

Мы писали, что Меган Маркл поставила принцу Гарри ультиматум. Маркл слишком взволнована ситуацией касательно вируса и даже слышать не хочет о том, что Гарри может вернуться в Британию.

А также о том, что Кейт Миддлтон унизила Меган Маркл и отняла пальму первенства.