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Королеве Елизавете нужна срочная операция: что произошло

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 14:02
Королеве Елизавете нужна срочная операция: что произошло
Королева Елизавета (Фото: flickr.com/bcgovphotos)

Королева Елизавета скоро не сможет передвигаться

Королеве Елизавете II необходима срочная операция, так как ее сильно беспокоят боли в правом колене. Известно, что у нее ранее уже были проблемы с суставом и это сильно мешало ей ходить, но вмешательство врачей помогло снять боль. Об этом сообщает издание Express.co.uk.

Как сообщает издание, врачи королевы Елизаветы настаивают на том, что ей нужно провести срочную операцию, однако она отказывается, так как период восстановления будет для нее слишком длительным.

Королеве Елизавете нужна срочная операция: что произошло

Королева Елизавета (фото: instagram.com/theroyalfamily)

"Она не хочет тратить слишком много времени на реабилитацию после операции. В прошлом году на выставке цветов в Челси королева разговаривала с друзьями и сказала, что ее очень беспокоит правое колено. И все же люди ее поколения не привыкли жаловаться", - сообщил источник в королевском дворце.

Впервые проблемы с правым коленом у королевы Елизаветы начались еще в 2003 года. Она упала и повредила связки. Так как травма практически лишила ее возможности передвигаться даже с тростью, было решено провести срочную операцию. Восстановление после хирургического вмешательства затянулось на три недели. В последние годы старая травма все чаще доставляет неудобства и боль королеве Елизавете, но она упорно отказывается от операции и скрывает свое самочувствие даже от близких.

Королеве Елизавете нужна срочная операция: что произошло

Королева Елизавета (фото: flickr.com/bcgovphotos)

Королева Елизавета очень не любит болеть и даже обычный грипп в 2017 году, который уложил ее в постель на пару недель, вызвал у нее сильное раздражение.

В 2018 году ей пришлось обратиться к врачам из-за катаракты, и она вернулась к своим обязанностям очень быстро, отказавшись от отпуска по болезни.

А теперь она отказывается от важной операции, так как не хочет снова оказаться на несколько недель прикованной к постели.

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