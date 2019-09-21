Елизавета II приятно удивила персонал невиданной добротой: что произошло

Королева Елизавета (Gatty Images)

Королева собственноручно приготовила работнику чай

Елизавета II изумила одного из своих работников невиданной добротой. Так королева подала чай мебельщику, который работал в Букингемском дворце. Об этом информирует издание The Sun.

Несмотря на свой статус, королева старается вести обычный образ жизни и не ставить себя выше других. Однажды в резиденции Елизаветы II работал мебельщик, который складывал стол для письма, когда к нему подошла Ее Величество и предложила чашечку чая.

Королева Елизавета (фото: Getty Images)

"Давайте. В кружке, с двумя ложками сахара. Так любят строители. Мне не нужна та ерунда, которую мне приносили в прошлый раз со всеми этими фарфоровыми блюдцами", - ответил работник, не сразу заметив, кто именно предложил свои "услуги".

Королева поставила чай на стол и начала удаляться. Работник был ошеломлен, когда обратил внимание на то, кто именно обратился к нему с подобным предложением.

Королева Елизавета (фото: instagram.com/theroyalfamily)

К слову, скоро выйдет документальный фильм "Тайны королевских дворцов", в съемках которых принимало участие немало реальных персонажей. И одним из главных героев ленты стал - Кевин Эндрюс, который был напарником того самого мебельщика.

Напомним, что королева Елизавета II не разрешила поселиться принцу Гарри и Меган Маркл вместе с собой в Виндзорском замке.