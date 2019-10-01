Доброе сердце: Меган Маркл умилила трогательными снимками с детьми

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл и принц Гарри продолжают свой благотворительный тур по Африке

Меган Маркл и принц Гарри пребывают в десятидневном турне, которое уже близится к завершению. Во время своей поездки герцоги Сассекские занимаются просветительской работой, поднимают вопросы здравоохранения и образования в Южной Африке.

Стоит отметить, что под конец африканского турне герцоги Сассекские разделились, чтобы посетить как можно больше мест. Принц Гарри отправился в другие африканские государства - Ботсвану, Анголу и Малави.

А Меган Маркл 30 сентября посетила Йоханнесбург - самый крупный по численности населения город в ЮАР. Герцогиня побывала в городском комплексе, который объединяет мастерские дизайнеров, ремесленников, рестораны, галереи и другие части важного для развития южноафриканского города места.

Кроме того Меган пообщалась и пообнималась с детьми, а также познакомилась с создателями образовательного проекта для детей.

Меган Маркл в Йоханнесбурге с детьми (фото: instagram.com/sussexroyal)

В сети умилились снимками с обнимашками, которые Меган опубликовала на совместной с мужем странице в Instagram.