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Доброе сердце: Меган Маркл умилила трогательными снимками с детьми

STYLERПерсоны    01.10.2019 - 09:24
Доброе сердце: Меган Маркл умилила трогательными снимками с детьми
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл и принц Гарри продолжают свой благотворительный тур по Африке

Меган Маркл и принц Гарри пребывают в десятидневном турне, которое уже близится к завершению. Во время своей поездки герцоги Сассекские занимаются просветительской работой, поднимают вопросы здравоохранения и образования в Южной Африке.

Стоит отметить, что под конец африканского турне герцоги Сассекские разделились, чтобы посетить как можно больше мест. Принц Гарри отправился в другие африканские государства - Ботсвану, Анголу и Малави.

А Меган Маркл 30 сентября посетила Йоханнесбург - самый крупный по численности населения город в ЮАР. Герцогиня побывала в городском комплексе, который объединяет мастерские дизайнеров, ремесленников, рестораны, галереи и другие части важного для развития южноафриканского города места.

Кроме того Меган пообщалась и пообнималась с детьми, а также познакомилась с создателями образовательного проекта для детей.

Доброе сердце: Меган Маркл умилила трогательными снимками с детьмиДоброе сердце: Меган Маркл умилила трогательными снимками с детьми

Меган Маркл в Йоханнесбурге с детьми (фото: instagram.com/sussexroyal)

В сети умилились снимками с обнимашками, которые Меган опубликовала на совместной с мужем странице в Instagram.

  • Могу ли я любить герцогиню больше... Вы так вдохновляете. Продолжайте хорошую работу.
  • Наша герцогиня трудолюбива и удивительна! Она действительно заботится и общается с людьми.
  • Аааааа, смотрите, как дети обнимали ее. Дети знают доброе сердце!

Доброе сердце: Меган Маркл умилила трогательными снимками с детьми

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