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Агукал и улыбался: сын Меган Маркл впервые официально вышел в свет (видео)

STYLERПерсоны    25.09.2019 - 12:45
Агукал и улыбался: сын Меган Маркл впервые официально вышел в свет (видео)
Меган Маркл, принц Гарри и новорожденный Арчи (фото: GettyImages)

Меган Маркл вместе с принцем Гарри и сыном Арчи посетили лауреата Нобелевской премии мира

Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет со своим четырехмесячным сыном Арчи Харрисоном. В сети появились фото и видео, на которых можно отлично рассмотреть лицо малыша.

Герцоги Сассекские на третий день визита в Африку встретились с представителем англиканской церкви в ЮАР - архиепископом Десмондом Туту, известным борцом с апартеидом и лауреатом Нобелевской премии мира 1984 года.

Агукал и улыбался: сын Меган Маркл впервые официально вышел в свет (видео)

Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи (фото: instagram.com/harry_meghan_updates)

На видео Меган и принц Гарри идут по коридору. Герцогиня держит на руках улыбающегося малыша. При этом он мило агукает, отвечая на сюсюканье мамы и папы. А на балконе королевскую чету встречают Десмонд Туту с супругой.

Соответствующее видео было опубликовано на неофициальной фан-страничке Меган Маркл и принца Гарии в Instagram.

Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи (видео: instagram.com/harry_meghan_updates)

Стоит отметить, что светлокожий маленький Арчи Харрисон очень похож на своего папу в детстве.

Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи (видео: instagram.com/harry_meghan_updates)

Меган и Гарри пробудут в Африке до 2 октября. Их тур включает остановки в Ботсване, Анголе и Малави. В своих выступлениях герцоги Сассекские будут привлекать внимание общественности к защите дикой природы, здоровью жителей Африки и разминированию.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл заподозрили во второй беременности.

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