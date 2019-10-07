Меган Маркл прийняла важливе рішення для сина: що відомо

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Меган Маркл і принц Гаррі намагаються всіма силами захистити свого первістка

Меган Маркл і принц Гаррі ще до народження малюка вирішили виховати його як можна більш конфіденційно, щоб захистити від публічності і негативу. Але нещодавно стало відомо, що такий захист торкнеться і безпосередньо сім'ї колишньої американської актриси.

Так, нещодавно герцогиня прийняла одне дуже важливе рішення щодо сина Арчі Харрісона, пише британський таблоїд Express.

Справа в тому, що Меган хоче захистити дитину і від своєї скандальної сім'ї - батька Томаса Маркл і інших своїх горе-родичів. Так, герцогиня прийняла рішення ніколи не знайомити свою дитину з американським дідусем Томасом.

Меган Маркл, принц Гаррі і Арчі (фото: GettyImages)

Нагадаємо, що Томас Маркл не був присутній навіть на весіллі дочки - під вінець її повів майбутній свекор принц Чарльз.

Джерело, близьке до Сассексів, сказало: "Це жахливо сумна ситуація, але Меган прийняла дуже важке рішення, що у неї більше немає активних стосунків з батьком".

Томас Маркл ніколи не бачив онука наживо - тепер же стало відомо, що навряд чи вони коли-небудь познайомляться.

В одному з інтерв'ю батько Меган висловив надію на те, що материнство пом'якшить Меган.

Принц Гаррі, Меган Маркл і Арчі на зустрічі з африканським лідером Десмондом Туту (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Звичайно, я розчарований, що не побачив Арчі. Я сподівався, що ставши матір'ю Меган пом'якшиться і простягне мені руку", - сказав Томас.

75-річний Маркл дуже розчарований розривом стосунків з дочкою і стверджує, що не заслужив такого, оскільки вважає себе хорошим батьком.

"Жоден батько не заслуговує такого роду образ, коли він був добрий до своєї дочки", - журиться Томас Маркл.