Меган Маркл і принца Гаррі показали в зворушливому відео з сином Арчі

Принци Гаррі та Меган Маркл (фото: Getty Images)

Меган Маркл не соромиться демонструвати на публіці почуття до сина

Меган Маркл нещодавно повернулася з африканського турне, куди герцогиня Сассекська їздила разом з принцом Гаррі і малюком Арчі Харрісоном з благодійною місією.

Герцоги відвідали ряд африканських країн з просвітницькою місією у своїй десятиденній поїздці. Меган і Гаррі побували в ПАР, крім того, герцог Сассекський зробив візити в Ботсвану, Анголу і Малаві.

Нещодавно в мережі з'явився трейлер до фільму про пригоди Меган, Гаррі і Арчі - "Гаррі і Меган: Африканська подорож" (Harry and Meghan: An African Journey). В ролик потрапив один з дуже милих моментів з королівським сімейством.

Під час зустрічі з африканським лідером і лауреатом Нобелівської премії миру Десмондом Туту Меган і Гаррі вперше вивели у світ свого п'ятимісячного сина. На відео потрапив момент, коли Меган зворушливо цілує Арчі в лоб і гладить малюка по голові.

Гаррі і Меган: Африканська подорож (відео: YouTube/Access)

Підписники королівського сімейства в захопленні від цієї неймовірної милоти, про що пишуть в коментарях.