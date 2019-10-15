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Меган Маркл і принца Гаррі показали в зворушливому відео з сином Арчі

STYLERПерсони    15.10.2019 - 09:29
Меган Маркл і принца Гаррі показали в зворушливому відео з сином Арчі
Принци Гаррі та Меган Маркл (фото: Getty Images)

Меган Маркл не соромиться демонструвати на публіці почуття до сина

Меган Маркл нещодавно повернулася з африканського турне, куди герцогиня Сассекська їздила разом з принцом Гаррі і малюком Арчі Харрісоном з благодійною місією.

Герцоги відвідали ряд африканських країн з просвітницькою місією у своїй десятиденній поїздці. Меган і Гаррі побували в ПАР, крім того, герцог Сассекський зробив візити в Ботсвану, Анголу і Малаві.

Нещодавно в мережі з'явився трейлер до фільму про пригоди Меган, Гаррі і Арчі - "Гаррі і Меган: Африканська подорож" (Harry and Meghan: An African Journey). В ролик потрапив один з дуже милих моментів з королівським сімейством.

Під час зустрічі з африканським лідером і лауреатом Нобелівської премії миру Десмондом Туту Меган і Гаррі вперше вивели у світ свого п'ятимісячного сина. На відео потрапив момент, коли Меган зворушливо цілує Арчі в лоб і гладить малюка по голові.

Гаррі і Меган: Африканська подорож (відео: YouTube/Access)

Підписники королівського сімейства в захопленні від цієї неймовірної милоти, про що пишуть в коментарях.

  • Дорогоцінний.
  • Я дуже люблю дивитися, як Гаррі тримає Арчі.
  • Чиста любов.

Меган Маркл і принца Гаррі показали в зворушливому відео з сином Арчі

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