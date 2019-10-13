ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ким Кардашьян вляпалась в скандал из-за Меган Маркл: все детали

STYLERПерсоны    13.10.2019 - 22:27
Ким Кардашьян вляпалась в скандал из-за Меган Маркл: все детали
Меган Маркл, принц Гарри и Ким Кардашьян (коллаж РБК-Украина)

Американская знаменитость вступилась за герцогов Сассекских

38-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выступила на технологическом конгрессе в Ереване, в Армении, куда приехала на крещение собственного сына. Во время мероприятия журналисты поинтересовались у Ким, как она относится к Меган Маркл и принцу Гарри, которые в последнее время все чаще становятся главными героями скандальных новостей. Об этом пишут местные издательства.

Ким Кардашьян уверена, что Меган Маркл – позитивный член королевской семьи.

"Никто не может быть идеальным. Ни я, ни они. Я не знаю таких идеальных людей. Я люблю их и ценю тот факт, что они привлекают такое внимание к важным переменам, которые должны произойти. Они действительно увлечены этими вещами. Они меняют мир", - эмоционально заявила Кардашьян.

Ким Кардашьян вляпалась в скандал из-за Меган Маркл: все детали

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Комментарий Ким получил широкую огласку не только в США, но и в Великобритании. Большинство поклонников считают, что знаменитость права, но только частично. Многие выразили свое недовольство тем, что члены королевской семьи не должны попадать в такое количество скандалов на почве внутренних конфликтов и нарушения этикета. Об этом пользователи социальных сетей написали под публикациями разных изданий в Twitter.

Напомним, что ранее Ким Кардашьян в стильном наряде отправилась на шопинг с бабушкой.

Меган Маркл приняла важное решение для сына: что известно Принц Гарри пошел наперекор королеве из-за Меган Маркл: что известно
Новости Украины Меган Марклпринц ГарриКим Кардашьян
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь