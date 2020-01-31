Меган Маркл и принц Гарри снова угодили в скандал: теперь из-за рекламы

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл и принц Гарри жутко разозлили жителей Канады

Меган Маркл и принц Гарри, которые решили самостоятельно зарабатывать на жизнь, угодили в скандал в Канаде. Герцоги Сассекские начали на своей странице в Instagram рекламировать телекоммуникационную компанию Bell Canada и навлекли на себя гнев местных жителей.

В рекламе Меган Маркл и принц Гарри призывают людей не сдерживаться и говорить о своих душевных болезнях. Также они предлагают посмотреть видео Bell, так как за каждый просмотр канадские фонды, которые поддерживают инициативы по психическому здоровью, будут получать 5 центов.

Однако жители Канады возмущены такой рекламой, так как компания Bell была причастна к смерти заключенного Клива Гедесса. Он повесился в 2017 году в своей тюремной камере и страдал паранойей и шизофренией. Компанию обвинили в том, что из-за запрета на мобильную связь, Геддес не смог связаться с родными, а также позвонить в службу эмоциональной поддержки. После этой истории по стране прокатилась волна протестов.

"Очень странно привлекать к кампании по борьбе за душевное здоровье компанию, которая довела до самоубийства человека с психическими проблемами", - написали в социальных сетях.