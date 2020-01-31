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Меган Маркл і принц Гаррі знову потрапили в скандал: тепер через рекламу

STYLERЖиття    31.01.2020 - 13:32
Меган Маркл і принц Гаррі знову потрапили в скандал: тепер через рекламу
Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл і принц Гаррі страшенно розлютили жителів Канади

Меган Маркл і принц Гаррі, які вирішили самостійно заробляти на життя, потрапили в скандал в Канаді. Герцоги Сассекські почали на своїй сторінці в Instagram рекламувати телекомунікаційну компанію Bell Canada і накликали на себе гнів місцевих жителів.

В рекламі Меган Маркл і принц Гаррі закликають людей не стримуватися і говорити про свої душевні хвороби. Також вони пропонують подивитися відео Bell, через те, що за кожен перегляд канадські фонди, які підтримують ініціативи по психічному здоров'ю, будуть отримувати 5 центів.

Проте жителі Канади обурені такою рекламою, тому, що компанія Bell була причетна до смерті ув'язненого Клива Гедесса. Він повісився у 2017 році у своїй тюремній камері та страждав параноєю і шизофренією. Компанію звинуватили в тому, що через заборону на мобільний зв'язок, Геддес не зміг зв'язатися з рідними, а також зателефонувати в службу емоційної підтримки. Після цієї історії по країні прокотилася хвиля протестів.

"Дуже дивно залучати до кампанії по боротьбі за душевне здоров'я компанію, яка довела до самогубства людину з психічними проблемами", - написали у соціальних мережах.

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