Принц Гарри признался другу, как ужасно он страдает от осуждения общественности: Это ненормально

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Гарри не скрывает от друга, как сильно он сейчас страдает

Близкий друг принца Гарри Начо Фигерас утверждает, что герцоги Сассекские хотят жить “нормальной жизнью”. При этом сам Гарри на данный момент искренне страдает от болезненных изменений в связи с отказом от королевских обязанностей. Об этом 42-летний Фигерас (аргентинский игрок в поло) рассказал в программе ABC.

Так, по словам спортсмена и близкого друга герцога Сассекского, он разговаривал с принцем Гарри буквально на днях. Как говорит Фигерас, Гарри находится в разбитом состоянии — на принца очень негативно влияют все те слухи о нем и Меган Маркл, которые появились в прессе после их отречения от королевских обязанностей (напомним, официальное заявление прозвучало 8 января).

“Я разговаривал с Гарри несколько дней назад, — поделился Фигерас. — Он сильно переживал по поводу всего, что с ним произошло. Он очень страдает от того, что люди его осуждают”.

При этом Фигерас всецело поддерживает выбор принца Гарри: “Он — отец… Мужчина, который защищает своего сына и свою львицу. Он стал настоящим мужчиной, которым бы гордилась его мать”, — высокопарно говорит спортсмен.

Также друг Гарри уточнил, что на данный момент младший внук Елизаветы II стремится к одному — он хочет жить “нормальной и спокойной жизнью”.

“Он стремится наладить настолько спокойную жизнь для своей семьи, насколько это возможно. Ведь когда у твоего дома караулят тысячи папарацци, чтобы сделать фото твоего сына, — это явно не нормально”, — отмечает Фигерас. Уточним, что после отречения от обязанностей герцоги Сассекские переехали жить в Канаду, где их тут же атаковали папарацци. Меган и Гарри уже пригрозили некоторым изданиям судом, однако пока эти методы не действуют.

Начо Фигерас и принц Гарри (скриншот: people.com)

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении отречься от королевских обязанностей и финансирования из королевского бюджета 8 января. Вскоре после заявления Меган с сыном Арчи улетела в Канаду. А вот принц Гарри воссоединился с женой и сыном чуть позже, закрывая дела в Великобритании. С тех пор семья еще ни разу не покидала Ванкувер, где находится их особняк.

Напомним, что недавно в британском издании The Times появилась информация от инсайдера монаршего двора. Сообщается, что члены королевской семьи готовы к возвращению “беглых” Меган Маркл и принца Гарри. Влиятельные родственники обещают герцогам Сассекским отыскать для молодой семьи “укромный уголок” в каком-нибудь из многочисленных поместий королевской семьи в Великобритании. Также Меган и Гарри могут не беспокоиться - по возвращении их не обяжут опять принять свои обязанности монархов.

При этом недавно Меган Маркл и принц Гарри недвусмысленно отреагировали на слухи о возвращении в Великобританию.