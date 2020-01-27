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Меган Маркл дали оценку психического здоровья: что известно

STYLERПерсоны    27.01.2020 - 17:22
Меган Маркл дали оценку психического здоровья: что известно
Меган Маркл (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл после переезда в Канаду получила от поклонников необычное "звание"

Меган Маркл после разрыва с королевской семьей и переезда в Канаду получила оценку ее психического здоровья. Теперь, именем герцогини называют выход из ситуаций, с которыми сталкиваются люди в непростых жизненных обстоятельствах. Об этом пишет The Guardian.

Так, имя герцогини Сасскекской стало глаголом - to Meghan Markle. Он означает "ценить свое психическое здоровье так, чтобы найти силы оставить неблагоприятную среду, людей, ситуацию, где к тебе плохо относятся". Проще говоря, to Meghan Markle - "выйти из токсичной ситуации".

Напомним, что именно такой поступок совершила Меган, которая вместе с принцем Гарри и сыном Арчи переехала в Канаду, отказавшись от выполнения официальных обязанностей членов королевской семьи.

Меган Маркл дали оценку психического здоровья: что известно

Меган Маркл с Арчи на прогулке в Канаде (фото: dailymail.co.uk)

Слово "меганмарклнуть" употребляют, когда отказываются от встречи с людьми, которые могут негативно повлиять на ваше эмоциональное состояние, уходят от партнера-абьюзера. При этом таким словом человек объясняет не только свой поступок, но и то, что он ценит свое психическое здоровье очень высоко.

Именно так, по мнению поклонников, поступила Меган Маркл. Она предпочла разорвать связи и покинуть семью, которая негативно влияла на ее психо-эмоциональное состояние и гармонию в семье.

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