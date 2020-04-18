Совершили грубую ошибку: Меган Маркл и принц Гарри очутились в центре скандала

Меган Маркл и принц Гарри попали в громкий скандал из-за того, что их уличили во лжи. Супружеская пара доставляла пакеты с едой в качестве добровольцев, хотя незадолго до этого настаивала, чтобы все сидели дома и никуда не выходили. Об этом сообщает CNN.

Ранее Меган и Гарри транслировали сообщение: "Оставайся дома, спаси жизнь". Однако теперь они сами разгуливают по улицам под предлогом того, что пытаются помочь остальным.

Один получатель еды сказал: "Как ни странно, Меган и Гарри даже не представились. Они просто передали еду и ушли. Однако, если человек не слепой и не глупый, то он поймет, кем были эти добродетели. Ярко-рыжие волосы сразу выдали Гарри. Пандемия коронавируса доказывает одно: весь мир - это сцена для этих двоих. Они знают, что на них все смотрят".

Общество реагирует неоднозначно на помощь со стороны супружеской пары, поскольку возникает ощущение, что благотворительные действия направлены на то, чтобы показать себя.

"Нельзя отрицать, что помощь во время кризиса - это прекрасно, и Меган, возможно, любит готовить для людей, но это все воспринимается как огромное противоречие", - отметил источник.

Напомним, что Меган Маркл раскрыла главную тайну о своем сыне.

Мы писали, что Меган Маркл получила "яркую" характеристику от знакомых. Канадский журналист сравнивает супругу принца Гарри с "профессиональным оборотнем".

А также сообщали о том, что Меган Маркл планирует дать большое интервью, в котором поведает поклонникам о своей жизни. Этот шаг сравнивают с интервью принцессы Дианы 1995 года, которое на тот момент шокировало общественность.