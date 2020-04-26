Меган Маркл и принц Гарри объявили войну журналистам: настроены враждебно

Меган Маркл и принц Гарри больше не собираются терпеть несправедливость по отношению к себе. Супружеская пара судится с британскими таблоидами за то, что те опубликовали личную переписку экс-актрисы с ее отцом Томасом.

Судебный иск Меган Маркл против британского таблоида за нарушение ее частной жизни состоялся в пятницу. Адвокат газеты пытался выдвинуть претензии, что она действовала нечестно, однако так ли это на самом деле?

Адвокаты герцогини говорят, что публикация письма являлась злоупотреблением частной информации и нарушением авторских прав, поскольку из текста были взяты лишь те предложения, которые выставляли Маркл в плохом свете.

Таблоиды обвиняются в том, что они преследуют, унижают и манипулируют Томасом, а также способствуют ссоре между отцом и дочерью. Газета преднамеренно пропустила части письма и это оскорбило Меган более всего.

Издатель "The Mail on Sunday" отказался от обвинений в том, что письмо Меган было отредактировано его подчиненными, а также заявил, что информацией поделились близкие люди Маркл. Есть вероятность, что те друзья, которые проинформировали людей о содержании писем, тоже будут вынуждены дать показания в суде.

Напомним, что Меган Маркл порадует фанатов долгожданным интервью.

Мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри очутились в центре скандала.

А также о том, что Меган Маркл получила "яркую" характеристику от знакомых. Канадский журналист сравнивает супругу принца Гарри с "профессиональным оборотнем".