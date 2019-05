Меган Маркл и принц Гарри впервые показали малыша (фото, видео)

Меган Маркл очень идет материнство

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына, который появился на свет в понедельник, 6 мая. Об этом сообщают западные СМИ.

Герцоги Сассекские, как и обещали, показали своего первенца в среду, 8 мая, по прибытию в резиденцию в Виндзоре.

Меган Маркл и принц Гарри показали ребенка (фото: twitter.com/PA)

На фото Меган и Гарри светятся счастьем. Пользователи сети отмечают, что Меган немного поправилась со времени последнего появления на публике. Но, тем не менее, все сходятся к тому, что герцогине Сассекской очень к лицу материнство.

Навести красоту Меган помогал давний приятель - стилист Дэниел Мартин, который ранее разрабатывал ее свадебный макияж.

Меган Маркл и принц Гарри показали ребенка (фото: twitter.com/PA)

Мальчик родился здоровым, весом в 3 килограмма 300 грамм, в 5 часов 26 минут по местному времени.

В сети также опубликовали видео с фотосессии, на которой пара дает короткую пресс-конференцию. Сына на руках держит гордый папа, а мама принимает поздравления.

"У него самый милый характер, он очень спокойный", - сказала о своем малыше Меган.

Meghan and Harry could not hide their delight as they posed for pictures with their baby son. Meghan said: “He has the sweetest temperament, he’s really calm.” pic.twitter.com/OsW6vgRHnt