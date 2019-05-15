ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меган Маркл і принц Гаррі знайшли няню для Арчі: фото

STYLERПерсони    15.05.2019 - 08:39
Меган Маркл і принц Гаррі знайшли няню для Арчі: фото
Фото: (GettyImages)

Меган Маркл не стала довго думати над вибором

Меган Маркл і принц Гаррі не поспішають з пошуками няньки для дитини, оскільки з цією роллю на даний момент відмінно справляється бабуся малюка, Доріа. Про це інформує видання Daily Mail.

Багато хто стверджував, що коли Меган Маркл та принц Гаррі стануть батьками, їх штат співробітників збільшиться, однак припущення не виправдалися. Пара вирішила попросити про допомогу мати герцогині, і поки що сім'ю все влаштовує.

Новоспечені батьки не поспішають наймати няню, шеф-кухаря і команду співробітників в свій новий сімейний дім. Замість цього вони просять про допомогу близьку їм людину - 62-річну бабусю Дорію, яка живе з парою протягом декількох тижнів.

Меган Маркл і принц Гаррі знайшли няню для Арчі: фотоФото: (GettyImages)

У мережі ходило багато чуток про те, яку саме няню шукають новоспечені батьки. Подейкували, що герцог і герцогиня хочуть знайти кваліфікованого чоловіка або навіть американку, яка буде наглядати за малюком.

Проте на даний момент пара зупинилася на більш класичному варіанті виховання. До речі, є припущення, що і на кухні планує працювати Меган, замість того, щоб наймати фахівців.

Нагадаємо, що главред Vogue озвучив ім'я найстильнішої дами в королівській сім'ї.

До речі, в житті герцогині сталися колосальні зміни. На даний момент вона має намір допомагати жінкам, які проживають в країнах, що розвиваються.

Ми повідомляли, що Кейт Міддлтон застерегла Меган Маркл. А принц Вільям заявив, що дуже схвильований і з нетерпінням чекає зустрічі з малюком і його батьками найближчим часом.

Disney подарував синові Меган Маркл милий мультик (відео) Меган Маркл і принц Гаррі не мають опіки над своєю дитиною: що сталося
Новини України Меган Маркл
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся