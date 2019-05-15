Меган Маркл і принц Гаррі знайшли няню для Арчі: фото

Фото: (GettyImages)

Меган Маркл не стала довго думати над вибором

Меган Маркл і принц Гаррі не поспішають з пошуками няньки для дитини, оскільки з цією роллю на даний момент відмінно справляється бабуся малюка, Доріа. Про це інформує видання Daily Mail.

Багато хто стверджував, що коли Меган Маркл та принц Гаррі стануть батьками, їх штат співробітників збільшиться, однак припущення не виправдалися. Пара вирішила попросити про допомогу мати герцогині, і поки що сім'ю все влаштовує.

Новоспечені батьки не поспішають наймати няню, шеф-кухаря і команду співробітників в свій новий сімейний дім. Замість цього вони просять про допомогу близьку їм людину - 62-річну бабусю Дорію, яка живе з парою протягом декількох тижнів.

Фото: (GettyImages)

У мережі ходило багато чуток про те, яку саме няню шукають новоспечені батьки. Подейкували, що герцог і герцогиня хочуть знайти кваліфікованого чоловіка або навіть американку, яка буде наглядати за малюком.

Проте на даний момент пара зупинилася на більш класичному варіанті виховання. До речі, є припущення, що і на кухні планує працювати Меган, замість того, щоб наймати фахівців.

Нагадаємо, що главред Vogue озвучив ім'я найстильнішої дами в королівській сім'ї.

До речі, в житті герцогині сталися колосальні зміни. На даний момент вона має намір допомагати жінкам, які проживають в країнах, що розвиваються.

Ми повідомляли, що Кейт Міддлтон застерегла Меган Маркл. А принц Вільям заявив, що дуже схвильований і з нетерпінням чекає зустрічі з малюком і його батьками найближчим часом.