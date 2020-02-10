Меган Маркл и принц Гарри нашли новых друзей: интересные подробности

Принц Гарри и Меган Маркл все больше и больше обрастают полезными связями за пределами США. Накануне пара побывала на закрытом саммите по вопросам альтернативных инвестиций в Майами, где познакомилась с Дженнифер Лопес и Алексом Родригесом. Об этом информирует Daily Mail.

Отмечается, что все четверо оживленно и громко разговаривали, поэтому некоторым удалось услышать о чем шла речь в диалоге.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Гарри и Меган очень хорошо ладили с Дженнифер и Алексом... Джей Ло даже пригласила пару и их ребенка Арчи к себе и Алексу в дом в Майами, чтобы познакомить детей и просто вместе провести время", - отмечает источник.

Как было воспринято предложение звезды супружеской парой - неизвестно. Однако есть вероятность, что Меган и Гарри согласятся, и таким образом у них, возможно, появятся новые друзья.

Напомним, что не так давно Меган Маркл угодила в центр обсуждений. На этот раз внимание СМИ привлекли снимки, опубликованные в соцсети Twitter.

Фотографии были опубликованы друзьями Маркл. На них Меган позирует в откровенных нарядах среди знакомых. На одном из сэлфи герцогиня запечатлена со своим коллегой по сериалу "Форс-мажоры" Риком Хоффманом.