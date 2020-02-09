Наслаждается свободой: стало известно, как Меган Маркл проводит время в Канаде

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Супруга принца Гарри ощущает себя более счастливой

Меган Маркл наслаждается спокойной и размеренной жизнью в Канаде. За границей герцогиня испытывает значительно меньше стресса. Она ходит в походы, готовит дома, проводит время со своими собаками и маленьким сыном Арчи.

Отмечается, что Меган Маркл ведет себя удивительно сдержанно с тех пор, как принц Гарри оставил королевскую семью и встал на сторону своей супруги.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Это был просто грандиозный сдвиг, когда Меган вернулась в Канаду. Можно сказать, что она чувствовала себя намного менее напряженной", - утверждают источники.

Семья проживает на острове Ванкувер с момента их королевского отъезда и наслаждается потрясающими пейзажами Канады. Главным приоритетом пары остается воспитание их маленького сына Арчи.

"Арчи счастливый ребенок, он любит смеяться. Арчи и Гарри прекрасно проводят время вместе. А Меган - отличная мама. Она очень заботится о нем. Они пытаются жить своей жизнью, как обычные родители", - отметил источник.

Напомним, что близкая подруга принца Чарльза американская актриса Стефани Пауэрс жестко раскритиковала Меган Маркл за то, что герцогиня превращает жизнь королевской семьи в свое собственное шоу.

Она заявила, что Меган делает все, чтобы быть звездой и всячески старается привлечь к себе внимание, но это совсем не та модель поведения, которой ей нужно придерживаться.