Меган Маркл і принц Гаррі знайшли нових друзів: цікаві подробиці

Принц Гаррі і Меган Маркл все більше і більше обростають корисними зв'язками за межами США. Напередодні пара побувала на закритому саміті з питань альтернативних інвестицій в Майамі, де познайомилася з Дженніфер Лопес і Алексом Родрігесом. Про це інформує Daily Mail.

Наголошується, що всі четверо жваво і голосно розмовляли, тому деяким вдалося почути про що йшла мова у діалозі.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Гаррі і Меган дуже добре поладнали з Дженніфер і Алексом... Джей Ло навіть запросила пару та їх дитину Арчі до себе і Алекса в будинок у Майамі, щоб познайомити дітей і просто провести час", - зазначає джерело.

Як було сприйнято пропозицію зірки подружньою парою - невідомо. Однак є ймовірність, що Меган і Гаррі погодяться, і таким чином у них, можливо, з'являться нові друзі.

Нагадаємо, що не так давно Меган Маркл потрапила в центр обговорень. На цей раз увагу ЗМІ привернули знімки, опубліковані в соцмережі Twitter.

Фотографії були опубліковані друзями Маркл. На них Меган позує у відвертих вбраннях серед знайомих. На одному з селфі герцогиня зображена зі своїм колегою по серіалу "Форс-мажори" Ріком Хоффманом.