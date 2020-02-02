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Забрала Гарри из семьи: Меган Маркл обвинили в подлости и лицемерии

STYLERПерсоны    02.02.2020 - 08:31
Забрала Гарри из семьи: Меган Маркл обвинили в подлости и лицемерии
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл была раскритикована теннисным обозревателем

Меган Маркл умышленно "забрала принца Гарри из семьи", сообщает теннисный обозреватель Аннабель Крофт. Она считает, что пара "не будет счастливее", даже будучи в Канаде, передает Daily Mail.

Теннисный комментатор считает, что принц Гарри не планировал отказываться от королевских обязанностей. Однако Меган умеет применять манипулятивные приемы, которые также сказываются и на ее супруге.

Забрала Гарри из семьи: Меган Маркл обвинили в подлости и лицемерииМеган Маркл и принц Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

"Кажется, она забрала Гарри у его семьи, и теперь он лишен королевских титулов. Я думаю, что она делает то же самое в Канаде - отделяет принца от его происхождения", - пишет обозреватель.

Также Аннабель добавляет: "Я не могу понять, каким образом им будет спокойнее жить в Канаде. Я не думаю, что они будут счастливее жить отдельно от остальной королевской семьи".

Однако некоторые эксперты утверждают, что СМИ слишком критично относились и продолжают относится к попыткам Гарри и Меган выступить против устаревших традиций либо предложить новые модели.

По их словам, решение Сассекских оставить свои должности является довольно разумным. Ведь терпеть постоянную критику в свой адрес было бы весьма странно.

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