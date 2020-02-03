Меган Маркл утаила от всех важный момент: компрометирующие фото

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: (видео: instagram.com/sussexroyal)

Супруга принца Гарри, вероятно, хотела скрыть от поклонников свое прошлое, однако ничего не вышло

Меган Маркл, которая нередко попадает в поле зрения СМИ, нарушая очередные правила, снова угодила в центр обсуждений. На этот раз внимание привлекли снимки, опубликованные в соцсети Twitter, пишет издание The Sun.

Снимки были опубликованы друзьями Маркл. На них Меган позирует в откровенных нарядах среди знакомых. На одном из сэлфи герцогиня запечатлена со своим коллегой по сериалу "Форс-мажоры" Риком Хоффманом.

На данный момент Маркл - одна из самых фотографируемых женщин в мире, однако недавно опубликованные снимки показывают, что она любила находиться перед объективами еще раньше.

На фотографиях можно увидеть сценариста Тину Гордон, актрису Кэти Лоус и Кристину Проспери. Судя по щедрым блюдам, стильному гардеробу и селфи на красной ковровой дорожке, Меган, несомненно, наслаждалась светской жизнью, живя и снимаясь в Канаде.

К слову, эксперты утверждают, что СМИ слишком критично относились и продолжают относится к попыткам Гарри и Меган выступить против устаревших традиций либо предложить новые модели.

По словам некоторых источников, решение Сассекских оставить свои должности является довольно разумным. Ведь терпеть постоянную критику в свой адрес было бы весьма глупо.