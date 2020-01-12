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Меган Маркл устроилась на новую работу: что известно

STYLERЖизнь    12.01.2020 - 09:48
Меган Маркл устроилась на новую работу: что известно
Меган Маркл (фото: Getty Images)

Герцогиня Сассекская удивила смелым решением

Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney. Как стало известно, герцогиня Сассекская планирует озвучить персонажа одного из мультфильмов. Об этом сообщает издание The Times.

Полученные деньги за озвучку мультипликационного героя герцогиня хочет не просто оставить себе, а пожертвовать в организацию защиты животных от браконьерства "Слоны без границ".

Меган Маркл устроилась на новую работу: что известноМеган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Отмечается, что члены королевской семьи упрекнули пару Меган и Гарри за подписание контрактов с Disney и другими компаниями. Однако изначально о затее герцогини никто не знал. Связано это с тем, что голос Меган был записан еще перед Рождеством, которое Меган отмечала вместе с принцем Гарри, сыном Арчи и своей мамой.

К слову, они отдыхали в особняке на острове Ванкувер. При этом они не сами обустроили себе комфортные условия, а обратились за помощью к музыкальному продюсеру Дэвиду Фостеру.

Напомним, что близкая подруга принца Чарльза американская актриса Стефани Пауэрс жестко раскритиковала Меган Маркл за то, что герцогиня превращает жизнь королевской семьи в свое собственное шоу.

Она заявила, что Меган делает все, чтобы быть звездой и всячески старается привлечь к себе внимание, но это совсем не та модель поведения, которой ей нужно придерживаться.

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