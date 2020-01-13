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Елизавета II сделала официальное заявление: решилась судьба принца Гарри и Маркл

STYLERЖизнь    13.01.2020 - 20:34
Елизавета II сделала официальное заявление: решилась судьба принца Гарри и Маркл
Елизавета II (Коллаж РБК-Украина)

Елизавета II сообщила общественности о дальнейшей судьбе принца Гарри и Меган Маркл

Елизавета II впервые прокомментировала общественности свое решение на счет ее внука принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые решили сложить королевские полномочия и жить на два дома. Супруги хотят переехать в Канаду, чтобы быть свободными и автономными и не зависеть от Букингемского дворца. Ее Величество, в свою очередь, огласила свое решение по поводу сложившейся ситуации.

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Королева разрешила супругам жить своей жизнью, раз они этого так хотят.

"Сегодня моя семья конструктивно обсудила будущее моего внука и его семьи. Мы полностью поддерживаем желание Гарри и Меган жить новой жизнью. Мы предпочли бы, чтобы они оставались полноправными членами королевской семьи, но уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи", - заявила Елизавета II.

Меган Маркл и принц Гарри планируют сменить место жительства.

Также Ее Величество дала понять, что в Букингемском дворце принимают условия Гарри и его супруги

"Гарри и Меган ясно дали понять, что они не хотят зависеть от государственных средств в своей новой жизни. Поэтому мы решили, что будет переходный период, в течение которого герцоги будут проводить время в Канаде и Великобритании", - подитожила королевская особа.

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