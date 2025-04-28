Меган Маркл показала нові фото дітей: Арчі та Лілібет - справжні копії принца Гаррі

"Недільна любов", - підписала вона нові фото зі своїми дітьми в блозі.

Меган опублікувала три зображення в каруселі. На першому вона посміхається і показує велику рожеву квітку своїй доньці Лілібет. Камера зафіксувала потилицю дівчинки, акцентуючи увагу на її рудому волоссі, як у батька.



Меган Маркл показала доньку Лілібет (фото: instagram.com/meghan)

У пості також була фотографія Арчі, який стояв спиною і розглядав троянди.



Син принца Гаррі (фото: instagram.com/meghan)

На ще одному фото п'ятирічний син принца Гаррі та Меган Маркл тримає квітку перед обличчям.



Меган Маркл показала сина Арчі (фото: instagram.com/meghan)

Варто зазначити, що Меган і Гаррі дуже рідко діляться фотографіями своїх дітей у соцмережах, намагаючись зберегти їхнє особисте життя в приватності. Майже на всіх знімках малюки зображені так, щоб їхніх облич не було видно.

Нагадаємо, Меган і Гаррі з двома дітьми живуть у США з 2020 року. Їхні стосунки з іншими членами королівської сім'ї ускладнилися після відмови від виконання королівських обов'язків.

Меган не відвідувала батьківщину Гаррі з 2022 року, востаннє вона була там на похороні Єлизавети II у вересні 2022-го.

На початку 2025 року 43-річна Меган повернулася в соцмережі після тривалої перерви, створивши новий акаунт під ніком "meghan". Раніше вона вже вела сторінку в Instagram, поки не стала частиною королівської сім'ї у 2018 році.

Нещодавно вона розповіла про важкий післяпологовий розлад.



Меган Маркл із сином Арчі (фото: Getty Images)