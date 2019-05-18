Меган Маркл планує вирішити свою проблему за допомогою Арчі: усі подробиці

Меган Маркл планує вирішити свою проблему за допомогою Арчі (фото: GettyImages)

Син Меган Маркл допоможе герцогині вирішити важливе питання

Меган Маркл може позбутися від деяких труднощів завдяки дитині, яка народилася буквально нещодавно - 6 травня. Так, вона може назавжди розпрощатися з іміджем "важкою герцогині".

Раніше британські таблоїди рясніли новинами про вимогливе ставлення Меган Маркл до працівників або ж про вічні скандали з Кейт Міддлтон та іншими членами королівської сім'ї.

На контрасті зі завжди стриманою та аристократичною Кейт, герцогиня Сассекська дійсно виглядає досить сварливою. Проте є думка, що народження первістка має змінити ставлення британців до дружини принца Гаррі.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Сформовану ситуацію прокоментував Ерік Шиффер, голова Reputation Management Consultants - компанії, що допомагає відновити втрачену репутацію організаціям, брендів та приватним особам. За словами експерта, ставлення публіки до герцогині Меган, найімовірніше, змінить Арчі.

Він зазначив: "Королівські діти володіють владою об'єднувати народ. Первісток може погасити полум'я гніву навколо скандальної герцогині Сассекської і створити ореол позитиву навколо королівської сім'ї".

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі знайшли няню для Арчі. Однак новоспечені батьки не поспішають наймати шеф-кухаря і команду співробітників в свій новий сімейний будинок.

Раніше главред Vogue озвучив ім'я найстильнішої дами в королівській сім'ї.

До речі, в житті герцогині відбулися колосальні зміни. На даний момент вона має намір допомагати жінкам, які проживають в країнах, що розвиваються.