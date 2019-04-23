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Врачи сделали беременной Меган Маркл важное предупреждение

STYLERЖизнь    23.04.2019 - 15:25
Врачи сделали беременной Меган Маркл важное предупреждение
Меган Маркл (фото: коллаж РБК-Украина)

37-летняя Меган Маркл получила предупреждение от врачей касательно беременности

Меган Маркл и принц Гарри готовятся встретить нового члена королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские провели напряженный год, так как Меган объявила о своей беременности только через пять месяцев после того, как узнала о своем положении. Об этом сообщает издание Express.

Во время беременности у нее не было никаких признаков замедления ее привычного ритма жизни, так как за последние несколько месяцев она посетила более 70 официальных мероприятий.

Но поскольку Меган уже за 35, врачи ее предупредили подождать, прежде чем завести еще одного ребенка.

Профессор акушерства в Университете Халла Джули Джомин объяснила, что недавнее исследование в Канаде рекомендовало женщинам старше 35 лет делать разрыв между родами минимум в один год.

Врачи сделали беременной Меган Маркл важное предупреждение

Меган Маркл с мамой (фото: Legion-media)

Поскольку у женщин, которые зачали ребенка через шесть месяцев после предыдущих родов, наблюдался высокий риск материнской смертности на 1,2% больше, чем у более молодых рожениц.

"Проблема, конечно, в том, что возрастные мамы планируют рожать детей с небольшим перерывом, поскольку они не имеют столько же времени с точки зрения их фертильности, как женщины, которым еще нет 30", - рассказала эксперт.

По ее словам, общее состояние здоровья мамы является важным фактором риска. В конечном счете, это должен быть выбор женщины. Важно, чтобы женщины знали о фактах, связанных с интервалом между родами, и делали свой выбор, основываясь на достоверной информации, основанной на фактах.

Напомним, что мама Меган Маркл срочно прилетела в Лондон, чтобы быть рядом с дочерью в момент ее родов. Кроме того, она будет помогать дочери и зятю ухаживать за ребенком в первое время.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл и принца Гарри отправят на три года в Африку после того, как королевская семья освоится в роли родителей.

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