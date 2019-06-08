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Меган Маркл несподівано отримала новий титул

STYLERПерсони    08.06.2019 - 14:35
Меган Маркл несподівано отримала новий титул
Меган Маркл отримала новий титул (фото: GettyImages)

Меган Маркл потрапила у рейтинг найвпливовіших жінок Великобританії

Меган Маркл несподівано отримала новий титул. Так, глянцеве видання Vogue, яке щорічно публікує рейтинг найвпливовіших жінок Великобританії, назвав герцогиню Сасекську сучасною принцесою, яка володіє "революційною" силою.

До рейтингу, який був опублікований 7 червня на сайті британського Vogue, раптово потрапила дружина принца Гаррі. За версією журналу, рішення Меган і Гаррі не афішувати народження їх дитини є досить революційним.

Також зазначається прагнення герцогині вести здоровий спосіб життя та її феміністські ідеали, якими вона була відома ще до знайомства з принцом Гаррі.

Меган Маркл несподівано отримала новий титулМеган Маркл (фото: GettyImages)

Крім герцогині, в рейтингу найвпливовіших жінок Великобританії виявилися дизайнер і феміністка Кейт Уайт Келлер, модель Наомі Кемпбелл, кореспондент BBC Емілі Мейтліс, візажистка Пет Макграт, співачка Джорджа Сміт та інші.

Нагадаємо, що Маркл і Міддлтон знову в сварці. Світський оглядач Роб Шутер вважає, що причина рішення Маркл покинути Великобританію криється не тільки в бажанні показати сина своїм родичам.

Ми писали, що принц Гаррі обірвав зв'язок з ведучою британського спортивного телеканалу SKY Sports і за сумісництвом подругою дитинства заради Меган.

А також про те, що раніше друг Маркл проговорився про брехню герцогині.

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