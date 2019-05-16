Меган Маркл извинилась перед экс-подругами: что произошло

Меган Маркл написала своим бывшим подругам из старшей школы трогательное письмо, в котором извинилась за то, что не смогла побывать на встрече одноклассников, приуроченной 20-летию окончания школы. Об этом сообщает Daily Mail.

Дело в том, что у герцогини была на это действительно уважительная причина. Встреча выпускниц

Меган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи (фото: twitter.com/PA)

Меган Маркл попросила прощения у бывших подруг (фото: dailymail.co.uk)

Одна из экс-подруг рассказала, что они искренне рады рождению принца Арчи.

Меган Маркл попросила прощения у бывших подруг (встреча одноклассниц Меган, фото: dailymail.co.uk)

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

К слову, Меган Маркл стала неприятным воспоминанием для своего бывшего мужа Тревора Энгельсона, и его новая возлюбленная мечтает, чтобы он как можно скорее забыл о герцогине Сассекской.

Напомним, что главред Vogue озвучил имя самой стильной дамы в королевской семье.

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