Меган Маркл вибачилася перед екс-подругами: що сталося

Меган Маркл відправила дівчатам послання
Меган Маркл надіслала своїм колишнім подругам зі старшої школи зворушливий лист, у якому вибачилася за те, що не змогла побувати на зустрічі однокласників, приуроченій 20-річчю закінчення школи. Про це повідомляє Daily Mail.
Справа в тому, що у герцогині була на це дійсно поважна причина. Зустріч випускниць
Меган Маркл, принц Гаррі і малюк Арчі (фото: twitter.com/PA)
Меган Маркл попросила вибачення у колишніх подруг (фото: dailymail.co.uk)
Одна з екс-подруг розповіла, що вони щиро раді народженню принца Арчі.
Меган Маркл попросила вибачення у колишніх подруг (зустріч однокласниць Меган, фото: dailymail.co.uk)
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)
До речі, Меган Маркл стала неприємним спогадом для свого колишнього чоловіка Тревора Енгельсона, і його нова кохана мріє, щоб він якомога швидше забув про герцогиню Сассекську.
Нагадаємо, що главред Vogue озвучив ім'я найстильнішою дами в королівській сім'ї.
Ми також повідомляли, що Кейт Міддлтон застерегла Меган Маркл.