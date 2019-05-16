Меган Маркл вибачилася перед екс-подругами: що сталося

Меган Маркл надіслала своїм колишнім подругам зі старшої школи зворушливий лист, у якому вибачилася за те, що не змогла побувати на зустрічі однокласників, приуроченій 20-річчю закінчення школи. Про це повідомляє Daily Mail.

Справа в тому, що у герцогині була на це дійсно поважна причина. Зустріч випускниць

Меган Маркл, принц Гаррі і малюк Арчі (фото: twitter.com/PA)

Меган Маркл попросила вибачення у колишніх подруг (фото: dailymail.co.uk)

Одна з екс-подруг розповіла, що вони щиро раді народженню принца Арчі.

Меган Маркл попросила вибачення у колишніх подруг (зустріч однокласниць Меган, фото: dailymail.co.uk)

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

До речі, Меган Маркл стала неприємним спогадом для свого колишнього чоловіка Тревора Енгельсона, і його нова кохана мріє, щоб він якомога швидше забув про герцогиню Сассекську.

Нагадаємо, що главред Vogue озвучив ім'я найстильнішою дами в королівській сім'ї.

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