Меган Маркл довела принца Гаррі до сліз: що сталося

Меган Маркл і принц Гаррі з сином (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл повідомила принцу Гаррі новину, яка довела його до сліз

Меган Маркл, герцогиня Сассекська, яка нещодавно отримала раптову похвалу від королеви Єлизавети, змогла довести свого чоловіка, принца Гарі до сліз. Як повідомляють американські таблоїди з посиланням на джерела в королівському палаці, це сталося після того, як герцог Сассекський дізнався несподівану новину про свою дружину.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Джерела стверджують, що Меган Маркл знову в очікуванні дитини. Фанати також запідозрили герцогиню Сассекську у другій вагітності, так як під час поїздки по Африці, вона неодноразово з'являлася в сукнях, які носила про час першої вагітності, а також інколи було помітно, що живіт Меган Маркл злегка округлився.

Меган Маркл (Фото: instagram.com/sussexroyal)

"Ніхто не очікував, що це станеться так скоро. Але Гаррі і Меган раніше говорили, що не хочуть чекати занадто довго, особливо, враховуючи її вік", - розповів інсайдер і повідомив, що, коли герцогиня Сассекська повідомила чоловіку радісну новину – він розплакався від щастя.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Є ще кілька ознак, які наводять на думки про те, що Меган Маркл знову вагітна – герцогиня категорично відмовляється від алкогольних напоїв, але іноді вживає шоколад і картоплю фрі.

Вона попросила перешити кілька її нарядів – так, щоб вони були вільніше.

Меган Маркл (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Як стверджує інсайдер, герцоги Сассекські дуже хочуть, щоб у них народилася дівчинка, так як для неї вже є ім'я, на честь королеви – Єлизавета. Якщо ж у них народиться хлопчик – то його назвуть Олівером.