Медуза с размером с человека: впечатляющее фото с британских берегов

Гигантская медуза (фото:twitter.com/LizzieRDaly)

Дайверам удалось сфотографировать очень большую медузу

Гигантская медуза с размером с человека была обнаружена дайверами на юге Великобритании у берегов графства Корнуолл. Фото огромного животного опубликовала биолог Лиззи Дели на своей странице в Twitter.

По словам биолога, медузу они увидели, когда ныряли у побережья города Фалмут в рамках кампании Wild Ocean Week (Неделя Дикого Океана).

Гигантская медуза (фото:twitter.com/LizzieRDaly)

На данном фото дайверам удалось снять бочковую медузу. Диаметр ее купола может превышать 90 сантиметров.

Стоит отметить, что такая медуза может весить до 35 килограммов. При этом данный вид медуз не представляет опасности для человека.

Anyone fancy a swim down in Cornwall? This MASSIVE barrel jellyfish was filmed swimming around off the coast of Falmouth pic.twitter.com/IhIq6DsjMr — BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) July 15, 2019

Напомним, что побережье Азовского моря атаковали огромные жалящие медузы. Эксперты считают, что большое количество медуз на побережье связано с аномально высокой температуры воды (около +28 градусов) и повышением солености моря.

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