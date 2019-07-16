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Медуза с размером с человека: впечатляющее фото с британских берегов

STYLERЖизнь    16.07.2019 - 07:36
Медуза с размером с человека: впечатляющее фото с британских берегов
Гигантская медуза (фото:twitter.com/LizzieRDaly)

Дайверам удалось сфотографировать очень большую медузу

Гигантская медуза с размером с человека была обнаружена дайверами на юге Великобритании у берегов графства Корнуолл. Фото огромного животного опубликовала биолог Лиззи Дели на своей странице в Twitter.

По словам биолога, медузу они увидели, когда ныряли у побережья города Фалмут в рамках кампании Wild Ocean Week (Неделя Дикого Океана).

Медуза с размером с человека: впечатляющее фото с британских берегов

Гигантская медуза (фото:twitter.com/LizzieRDaly)

На данном фото дайверам удалось снять бочковую медузу. Диаметр ее купола может превышать 90 сантиметров. 

Стоит отметить, что такая медуза может весить до 35 килограммов. При этом данный вид медуз не представляет опасности для человека.

Напомним, что побережье Азовского моря атаковали огромные жалящие медузы. Эксперты считают, что большое количество медуз на побережье связано с аномально высокой температуры воды (около +28 градусов) и повышением солености моря.

Ранее сообщалось о том, что на пляже Одессы произошел оползень. Спасатели ищут под завалами людей. К поисковым работам присоединились местные жители, которые приносили воду спасателям. Инцидент произошел в Черноморке - пригороде Одессы со своим пляжем, который имеет некоторые особенности.

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