Побережье Азовского моря атаковали огромные жалящие медузы (видео)

Азовское море атаковали жалящие медузы (коллаж: РБК-Украина)

Медузы появились на побережье Азовского моря из-за аномальной температуры воды

На Азовском море заметили нашествие больших жалящих медуз, которые подплывают очень близко к берегу и доставляют неприятности отдыхающим там людям. В Instagram паблика "Это Запорожье" показали видео из курортного поселка Кирилловка в Запорожской области.

Кроме того, желающие отдохнуть на курорте возмущены несоответствием условий отдыха и баснословными ценами.

"Вместо нашествия отдыхающих, в Кирилловке нашествие медуз. Возможно, мягко говоря, не совсем удачный старт сезона, заставит владельцев баз задуматься о ценах и сервисе", - сказано в описании видео.

Азовское море атаковали жалящие медузы (видео: instagram.com/its_zp)

Отметим, что даже местные жители не могут вспомнить такого количества медуз. Специалисты предполагают, что такое явление произошло из-за аномально высокой температуры воды (около +28 градусов) и повышения солености Азовского моря.

Медузы-корнероты могут вызывать у некоторых людей опасные аллергические реакции.

Азовское море атаковали жалящие медузы (скрин видео: instagram.com/its_zp)

Ранее мы писали, что ядовитого паука, который своим укусом способен прокусить ногтевую пластину, заметили в Украине. Жители Запорожья и Светловодска Кировоградской области опубликовали в сети фото опасного воронкового паука, который может убить ребенка в течение 15 минут.

Напомним, на одесском побережье заметили опасных морских животных, скатов-хвостоклов, которые подплыли очень близко к отдыхающим.

К слову, отдыхающие на Азовском море пожаловались, что в воде появились морские блохи. Они атакуют прямо в воде и больше всего от их укусов страдают дети.