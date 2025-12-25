ua en ru
Вибори під час війни: Корнієнко назвав дату першої зустрічі робочої групи

Україна, Четвер 25 грудня 2025 21:59
Вибори під час війни: Корнієнко назвав дату першої зустрічі робочої групи Фото: перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко (rada gov ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Парламентська робоча група з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни вперше збереться у п'ятницю, 26 грудня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова робочої групи, перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Завтра о 13.00 заплановано перше онлайн засідання робочої групи з питань підготовки виборів, референдумів під час воєнного стану та в повоєнний період. Наразі до складу робочої групи вже долучено близько 60 людей. Також можливо будуть долучатися люди без статусу члена робочої групи, але з можливістю брати участь", - зазначив він.

Корнієнко розповів, що до робочої групи входять по дві людини від всіх парламентських фракцій та груп, 10 осіб від ключових громадських організацій, а також представники органів виконавчої влади та силовиків.

За його словами, перше засідання робочої групи складатиметься з двох великих блоків.

"Перший блок - організаційний. Ми поговоримо, як ми будемо працювати далі. У мене є ідея, зокрема, об’єднатися в тематичні підгрупи і в них провести більш професійні технічні обговорення, а потім на великій групі це все вже обговорювати, фіналізувати", - пояснив депутат.

У другому блоці, додав Корнієнко, члени робочої групи заслухають доповідь Центральної виборчої комісії.

"Члени ЦВК підготують таку оглядову презентацію, де піднімуть всі ті проблеми, які є і в виборах під час воєнного стану, і в повоєнних виборах. І далі ми просто обміняємось думками щодо того, які з цих проблем і як можна вирішувати, куди треба рухатись", - наголосив він.

Корнієнко також повідомив, що засідання робочої групи буде транслюватися в Youtube та соцмережах.

Вибори в Україні

Нагадаємо, проведення президентських і парламентських виборів в Україні під час воєнного стану нині є неможливим через постійні обстріли РФ. З цієї ж причини не відбулись і чергові місцеві вибори, заплановані на 26 жовтня.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявтв, що держава технічно готова до виборів, однак вони можливі лише після припинення вогню або за умови реальних гарантій безпеки. За його словами, у такому разі виборчий процес можна було б організувати протягом 60–90 днів.

При цьому Зеленський заявив, що очікує пропозицій від парламенту щодо змін до законодавства, адже Конституція забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

