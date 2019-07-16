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Медуза розміром з людину: вражаюче фото з британських берегів

STYLERЖиття    16.07.2019 - 07:36
Медуза розміром з людину: вражаюче фото з британських берегів
Гігантська медуза (фото:twitter.com/LizzieRDaly)

Дайверам вдалося сфотографувати дуже велику медузу

Гігантська медуза розміром з людину була виявлена дайверами на півдні Великобританії біля берегів графства Корнуолл. Фото величезної тварини опублікувала біолог Ліззі Делі на своїй сторінці в Twitter.

За словами біолога, медузу вони побачили, коли пірнали біля узбережжя міста Фалмут в рамках кампанії Wild Ocean Week (Тиждень Дикого Океану).

Медуза розміром з людину: вражаюче фото з британських берегів

Гігантська медуза (фото:twitter.com/LizzieRDaly)

На даному фото дайверам вдалося зняти бочкову медузу. Діаметр її купола може перевищувати 90 сантиметрів. 

Варто зазначити, що така медуза може важити до 35 кілограмів. При цьому даний вид медуз не представляє небезпеки для людини.

Нагадаємо, що узбережжя Азовського моря атакували величезні жалючі медузи. Експерти вважають, що велика кількість медуз на узбережжі пов'язана з аномально високою температури води (близько +28 градусів) і підвищенням солоності моря.

Раніше повідомлялося про те, що на пляжі Одеси стався зсув ґрунту. Рятувальники шукають людей під завалами. До пошукових робіт приєдналися місцеві жителі, які приносили воду рятувальникам. Інцидент стався в Чорноморці - передмісті Одеси зі своїм пляжем, який має деякі особливості.

Ми також писали про те, що по пляжу Одеси пронісся величезний смерч. Люди падали на пісок. Негода зламала пляжну парасольку і підняла в повітря речі людей.

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