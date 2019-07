Медуза розміром з людину: вражаюче фото з британських берегів

Дайверам вдалося сфотографувати дуже велику медузу

Гігантська медуза розміром з людину була виявлена дайверами на півдні Великобританії біля берегів графства Корнуолл. Фото величезної тварини опублікувала біолог Ліззі Делі на своїй сторінці в Twitter.

За словами біолога, медузу вони побачили, коли пірнали біля узбережжя міста Фалмут в рамках кампанії Wild Ocean Week (Тиждень Дикого Океану).

Гігантська медуза (фото:twitter.com/LizzieRDaly)

На даному фото дайверам вдалося зняти бочкову медузу. Діаметр її купола може перевищувати 90 сантиметрів.

Варто зазначити, що така медуза може важити до 35 кілограмів. При цьому даний вид медуз не представляє небезпеки для людини.

Anyone fancy a swim down in Cornwall? This MASSIVE barrel jellyfish was filmed swimming around off the coast of Falmouth pic.twitter.com/IhIq6DsjMr