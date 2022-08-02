Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: даты больших праздников и что надо обязательно сделать

В августе украинцы отметят важные, богатые традициями праздники - Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Каждый из этих дней имеет свои особенности, о которых стоит знать и обычаи, которые нужно соблюдать.
О датах праздников, традициях, в том числе и кулинарных - читайте ниже в нашем материале Styler.
Первый Спас - Медовый, который еще в народе называют Маковея. Его мы отпразднуем 14 августа. Православное название праздника - Происхождение Честных древ Животворящего Креста Господня.
Кроме того в этот день начинается Успенский пост, который закончится 27-го августа, накануне великого праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Главные традиции праздника связаны с медом и пчеловодством. В этот день соты можно нести в церковь для освящения, а мед из них считается наиболее целебным.
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Фото: Полакомьтесь медом 14 августа (freepik)
По обычаю на Маковея пекут медовые пряники, угощают друг друга свежим медом. В выпечку также добавляют мак.
Интересно, что второе название праздника - Маковей, связана с братьями Маккавеями, принявшими мученическую смерть за веру.
Рецепт праздничных медовых пряников
Как приготовить:
Второй Спас - Яблочный - отмечается 19 августа. В церкви освящают яблоки, которыми потом угощают родных и близких. Из них пекут пироги, готовят другие блюда.
По церковному календарю в этот день большой двунадесятый праздник - Преображение Господне.
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Коллаж РБК-Украина: Яблоки - самый полезный украинский фрукт
Раньше в народе верили, что яблоки нового урожая нельзя есть до Спаса - это большой грех.
Когда же отведаешь яблоко на Спаса, по нему можно узнать о своем будущем. Кисловатое яблоко - к трудностям, сладкое - к радости.
Рецепт яблочного штруделя от Евгения Клопотенко
Обратите внимание, что в рецепте есть сливочное масло. Если вы поститесь, замените растительноым.
Ингредиенты на 3 штруделя:
Пошаговое приготовление:
Третий Спас, Ореховый (Хлебный) отмечается 29 августа. К этому времени обычно созревает лещина, а также уже готово зерно из нового урожая.
Принято печь хлеб из свежего зерна и нести его на освящение в церковь. Потом его делили между всеми членами семьи.
Кроме того отмечается предпраздник Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). А также перенесение нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.
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Фото: Лещина - вкусный и питательный украинский орех (freepik)
По народным приметам, в один год не могло быть одинаково хорошего урожая орехов и пшеницы.
Рецепт пышного хлеба на сковороде
Процесс приготовления:
Ранее мы писали, что строго запрещено на Ильи-пророка.
Кроме того сообщалось, какие православные праздники будут отмечаться в августе 2022 года.