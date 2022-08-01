Ильи-пророка 2022: что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беду
День Ильи пророка или Ильин день традиционно отмечается 2 августа. Праздник связан с ветхозаветным святым, которого почитали издавна, и уважали наравне с Николаем Чудотворцем. Все знают, что после Ильи уже нельзя купаться в водоемах, но это не единственное табу праздника.
Что еще запрещено делать в этот день, традиции - далее в материале Styler.
Строгие запреты праздника
Наши предки считали, что выходить в поле в день Ильи запрещено, потому что может убить молния. Илью считали покровителем молнии и считалось, что с этого дня начинаются дожди и грозы.
По некоторым верованиям, нельзя в этот день даже выходить из дома (так же верование связано с молнией).
Также наши предки пытались не впускать в дом бездомных животных, потому что верили, что в них скрывается нечистый. А еще не выпускали домашних питомцев на улицу.
Ловить рыбу в день Ильи-пророка также было запрещено.
Не стоит заниматься работой по дому и на участке. Считается, что любые работы с землей могут привести к гибели урожая. Единственное исключение - пчеловодство - работу, связанную с содержанием пчел, ухода за ними, выполнять можно.
Нельзя стоять под деревом, а также кричать и ругаться, иначе вас может убить молнией. От удара молнии в этот день может пострадать грешник.
Не стоит останавливаться и стоять на перекрестках - верили, что там собирается разная нечистая сила.
Кроме того не стоит сквернословить, дебоширить, злоупотреблять алкоголем. Проведите этот день с хорошими мыслями, делайте добро.
Что надо сделать 2 августа
В этот день нужно сходить в церковь, где проходят торжественные богослужения. Илье-пророку молятся о семейном счастье, хорошем урожае, мирном небе над головой. Девушки на Ильи молились о замужестве, так как традиционно в это время играли свадьбу.
После храма принято собраться за праздничным столом с родными.
Если в день Ильи-пророка идет дождь с грозой, нужно обязательно зажечь свечу перед иконой. Считается, что это поможет уберечь от грома дом.
Наши предки считали, что дождь в этот день - благодатный. Если человек попадет под него, то точно исцелится от всех болезней.
Илья издавна считался покровителем семейных пар, поэтому 2 августа традиционно играли свадьбу. Верили, что венчание в этот день принесет в семью счастье.
Почему на Ильи нельзя купаться
По легенде, когда Илья возносился на небо на колеснице, с копыта лошади упала подкова в воду и охладила ее. Если искупаться в этот день или после него, можно простудиться.
Говорят, что "Илья воду остудил", а еще шутят, что "Илья в воду насс*л".
По другой версии такая затея неудачная, так как с этого времени вода начинает "цвести", что также чревато болезнями.
Также когда-то верили, что в ночь на 2 августа возле водоемов собирается нечистая сила - водяные, русалки, черти, которые могут затащить купающихся в воду.
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