RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Медовий, Яблучний та Горіховий Спас: дати великих свят і що треба обов'язково зробити

Колаж РБК-Україна: Готуємось святкувати Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси
Автор: Світлана Мащенко

У серпні українці відзначать важливі, багаті на традиції свята - Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси. Кожен з цих днів має свої особливості, про які варто знати і звичаї, яких треба дотримуватись.

Про дати свят, традиції, в тому числі й кулінарні - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Медовий Спас, або Маковій

Перший Спас - Медовий, який ще в народі називають Маковія. Його ми відсвяткуємо 14 серпня. Православна назва свята - Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього.

Крім того в цей день починається Успенський піст, який закінчиться 27-го серпня, напередодні великого свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Головні традиції свята пов'язані з медом і бджільництвом. В цей день соти можна нести до церкви для освячення, а мед з них вважається найбільш цілющим.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Успенський піст: що заборонено робити і що можна їсти

Фото: Поласуйте медом 14 серпня (freepik)

За звичаєм на Маковія печуть медові пряники, пригощають один одного свіжим медом. У випічку також додають мак.

Цікаво, що друга назва свята - Маковій, пов'язана з братами Маккавеями, які прийняли мученицьку смерть за віру.

Рецепт святкових медових пряників

  • 2 склянки меду (250 мл)
  • 4 яйця
  • 0,5 ч. л. солі
  • 1 ч. л. кориці
  • 1 ч. л. меленого імбиру
  • 0,5 ч. л. чорного перцю
  • 0,25 ч. л. мускатного горіха
  • 800 г борошна (+300 г)
  • 1 ч. л. соди
  • 2 ч. л. какао
  • 120 г вершкового масла або маргарину

Як приготувати:

Яблучний Спас

Другий Спас - Яблучний - відзначається 19 серпня. У церкві освячують яблука, якими потім пригощають рідних і близьких. З них печуть пироги, готують інші страви.

За церковним календарем в цей день велике дванадесяте свято - Преображення Господнє.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Три Спаси, Іллі-пророка та інші важливі свята серпня 2022: з'явився календар

Колаж РБК-Україна: Яблука - найкорисніший український фрукт

Раніше в народі вірили, що яблука нового врожаю не можна їсти до Спаса - це великий гріх.

Коли ж скуштуєш яблуко на Спаса, за ним можна дізнатися про своє майбутнє. Кислувате яблуко - до труднощів, солодке - до радощів.

Рецепт яблучного штруделя від Євгена Клопотенка

Зверніть увагу, що в рецепті є вершкове масло. Якщо ви постуєте, замініть на рослинну олію.

Інгредієнти на 3 штруделі:

  • 12 листів тіста філо
  • 6 яблук
  • 1/2 лимона (сік і цедра)
  • 5 ст. л. сухарів
  • 8 ст. л. маку
  • 200 г вершкового масла
  • 5 ст. л. цукру
  • 1 пакетик ванільного цукру

Покрокове приготування:

Горіховий (Хлібний) Спас

Третій Спас, Горіховий (Хлібний) відзначається 29 серпня. До цього часу зазвичай достигає ліщина, а також вже готове зерно з нового врожаю.

Заведено пекти хліб зі свіжого зерна і нести його на освячення до церкви. Потім його ділили між усіма членами сім'ї.

Крім того відзначається посвято Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня). А також перенесення нерукотворного образу Господа Ісуса Христа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лікарі назвали цей горіх секретом довгожителів

Фото: Ліщина - смачний і поживний український горіх (freepik)

За народними прикметами, в один рік не могло бути однаково хорошого врожаю горіхів і пшениці.

Рецепт пишного хлібу на сковороді

  • 300 мл гарячої води
  • 400 г борошна
  • 17 г живих дріжджів (6 г сухих)
  • 1 ч. л. солі
  • 0,5 ч. л. цукру
  • рослинна олія для роботи з тістом

Процес приготування:

Раніше ми писали, що суворо заборонено на Іллі-пророка.

Крім того повідомлялося, які православні свята відзначатимуться в серпні 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
СпасСвята в Україні