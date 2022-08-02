Медовий, Яблучний та Горіховий Спас: дати великих свят і що треба обов'язково зробити

У серпні українці відзначать важливі, багаті на традиції свята - Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси. Кожен з цих днів має свої особливості, про які варто знати і звичаї, яких треба дотримуватись.
Про дати свят, традиції, в тому числі й кулінарні - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Перший Спас - Медовий, який ще в народі називають Маковія. Його ми відсвяткуємо 14 серпня. Православна назва свята - Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього.
Крім того в цей день починається Успенський піст, який закінчиться 27-го серпня, напередодні великого свята Успіння Пресвятої Богородиці.
Головні традиції свята пов'язані з медом і бджільництвом. В цей день соти можна нести до церкви для освячення, а мед з них вважається найбільш цілющим.
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Фото: Поласуйте медом 14 серпня (freepik)
За звичаєм на Маковія печуть медові пряники, пригощають один одного свіжим медом. У випічку також додають мак.
Цікаво, що друга назва свята - Маковій, пов'язана з братами Маккавеями, які прийняли мученицьку смерть за віру.
Рецепт святкових медових пряників
Як приготувати:
Другий Спас - Яблучний - відзначається 19 серпня. У церкві освячують яблука, якими потім пригощають рідних і близьких. З них печуть пироги, готують інші страви.
За церковним календарем в цей день велике дванадесяте свято - Преображення Господнє.
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Колаж РБК-Україна: Яблука - найкорисніший український фрукт
Раніше в народі вірили, що яблука нового врожаю не можна їсти до Спаса - це великий гріх.
Коли ж скуштуєш яблуко на Спаса, за ним можна дізнатися про своє майбутнє. Кислувате яблуко - до труднощів, солодке - до радощів.
Рецепт яблучного штруделя від Євгена Клопотенка
Зверніть увагу, що в рецепті є вершкове масло. Якщо ви постуєте, замініть на рослинну олію.
Інгредієнти на 3 штруделі:
Покрокове приготування:
Третій Спас, Горіховий (Хлібний) відзначається 29 серпня. До цього часу зазвичай достигає ліщина, а також вже готове зерно з нового врожаю.
Заведено пекти хліб зі свіжого зерна і нести його на освячення до церкви. Потім його ділили між усіма членами сім'ї.
Крім того відзначається посвято Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня). А також перенесення нерукотворного образу Господа Ісуса Христа.
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Фото: Ліщина - смачний і поживний український горіх (freepik)
За народними прикметами, в один рік не могло бути однаково хорошого врожаю горіхів і пшениці.
Рецепт пишного хлібу на сковороді
Процес приготування:
Раніше ми писали, що суворо заборонено на Іллі-пророка.
Крім того повідомлялося, які православні свята відзначатимуться в серпні 2022 року.