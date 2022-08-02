Медовий, Яблучний та Горіховий Спас: дати великих свят і що треба обов'язково зробити

Медовий Спас, або Маковій

Перший Спас - Медовий, який ще в народі називають Маковія. Його ми відсвяткуємо 14 серпня. Православна назва свята - Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього.

Крім того в цей день починається Успенський піст, який закінчиться 27-го серпня, напередодні великого свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Головні традиції свята пов'язані з медом і бджільництвом. В цей день соти можна нести до церкви для освячення, а мед з них вважається найбільш цілющим.

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Фото: Поласуйте медом 14 серпня (freepik)

За звичаєм на Маковія печуть медові пряники, пригощають один одного свіжим медом. У випічку також додають мак.

Цікаво, що друга назва свята - Маковій, пов'язана з братами Маккавеями, які прийняли мученицьку смерть за віру.

Рецепт святкових медових пряників

2 склянки меду (250 мл)

4 яйця

0,5 ч. л. солі

1 ч. л. кориці

1 ч. л. меленого імбиру

0,5 ч. л. чорного перцю

0,25 ч. л. мускатного горіха

800 г борошна (+300 г)

1 ч. л. соди

2 ч. л. какао

120 г вершкового масла або маргарину

Як приготувати:

Яблучний Спас

Другий Спас - Яблучний - відзначається 19 серпня. У церкві освячують яблука, якими потім пригощають рідних і близьких. З них печуть пироги, готують інші страви.

За церковним календарем в цей день велике дванадесяте свято - Преображення Господнє.

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Колаж РБК-Україна: Яблука - найкорисніший український фрукт

Раніше в народі вірили, що яблука нового врожаю не можна їсти до Спаса - це великий гріх.

Коли ж скуштуєш яблуко на Спаса, за ним можна дізнатися про своє майбутнє. Кислувате яблуко - до труднощів, солодке - до радощів.

Рецепт яблучного штруделя від Євгена Клопотенка

Зверніть увагу, що в рецепті є вершкове масло. Якщо ви постуєте, замініть на рослинну олію.

Інгредієнти на 3 штруделі:

12 листів тіста філо

6 яблук

1/2 лимона (сік і цедра)

5 ст. л. сухарів

8 ст. л. маку

200 г вершкового масла

5 ст. л. цукру

1 пакетик ванільного цукру

Покрокове приготування:

Горіховий (Хлібний) Спас

Третій Спас, Горіховий (Хлібний) відзначається 29 серпня. До цього часу зазвичай достигає ліщина, а також вже готове зерно з нового врожаю.

Заведено пекти хліб зі свіжого зерна і нести його на освячення до церкви. Потім його ділили між усіма членами сім'ї.

Крім того відзначається посвято Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня). А також перенесення нерукотворного образу Господа Ісуса Христа.

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Фото: Ліщина - смачний і поживний український горіх (freepik)

За народними прикметами, в один рік не могло бути однаково хорошого врожаю горіхів і пшениці.

Рецепт пишного хлібу на сковороді

300 мл гарячої води

400 г борошна

17 г живих дріжджів (6 г сухих)

1 ч. л. солі

0,5 ч. л. цукру

рослинна олія для роботи з тістом

Процес приготування: