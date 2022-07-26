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Медики рассказали, в какие часы пить кофе не следует

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Вторник 26 июля 2022 08:42
Медики рассказали, в какие часы пить кофе не следует Фото: медики высказались о кофе и когда лучше отказаться от этого напитка (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Кофе, бесспорно, один из самых популярных напитков в мире - ежедневно на планете его выпивают более 2,2 миллиарда чашек - а также доказаны полезные особенности ароматного напитка. Но, как и везде, тут тоже действует золотое правило о мере, при несоблюдении которого кофе способен негативно влиять на самочувствие.

Об этом передает MedPravda.

Врачи объяснили, когда и в каких ситуациях не следует употреблять кофе, и чем это может быть чревато.

  • От кофе после полудня лучше отказаться.

В противном случае вас может ожидать бессонница ночью.

  • Запивать еду кофе тоже не нужно.

Содержащиеся в этом напитке оксалаты снижают всасывание железа, кальция или магния. Эксперты рекомендуют выдерживать перерыв минимум один час после последней чашкой кофе и последующим приемом пищи.

  • Не советуют пить кофе во время секреции гормона стресса кортизола, что усиливает действие кофеина.

Периоды, когда выделяется кортизол, составляют такие временные промежутки: 8:00 - 9:00, 12:00 - 13:00 и 17:30 - 18:30.

  • От кофе натощак лучше отказаться.

Обладая кислым вкусом, этот напиток может вызвать боль или жжение желудка. Особо это касается тех, кто страдает изжогой, рефлюксом и другими проблемами с пищеварением.

  • Не пейте кофе во время принятия лекарств.

Кофеин способен негативно влиять на всасывание лекарственных препаратов, поэтому их рекомендуют запивать чистой водой.

Напомним, ранее ученые рассказали правду о кофеине и объяснили, почему от кофе хочется спать.

Добавим также, перед этим врачи назвали продукты, которые опасно сочетать с кофе.

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