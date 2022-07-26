Медики розповіли, в які години пити каву не слід
Кава, безперечно, один з найпопулярніших напоїв у світі - щодня на планеті її випивають понад 2,2 мільярда чашок - а також доведені корисні особливості ароматного напою. Втім, як і усюди, тут теж діє золоте правило про міру, при недотриманні якого кава здатна негативно впливати на самопочуття.
Про це передає MedPravda.
Лікарі пояснили, коли і в яких ситуаціях не слід вживати каву, і чим це може загрожувати.
- Від кави після полудня краще відмовитися.
В іншому випадку вас може очікувати безсоння вночі.
- Запивати їжу кавою теж не потрібно.
Вміщені в цьому напої оксалати знижують всмоктування заліза, кальцію або магнію. Експерти рекомендують витримувати перерву мінімум одну годину після останньої чашки кави та наступним прийманням їжі.
- Не радять пити каву під час секреції гормону стресу кортизолу, що підсилює дію кофеїну.
Періоди, коли виділяється кортизол, складають такі часові проміжки: 8:00 - 9:00, 12:00 - 13:00 та 17:30 - 18: 30.
- Від кави натщесерце краще відмовитися.
Маючи кислий смак, цей напій може викликати біль або печіння шлунка. Особливо це стосується тих, хто страждає від печії, рефлюксу та інших проблем із травленням.
- Не пийте каву під час прийому ліків.
Кофеїн здатний негативно впливати на всмоктування лікарських препаратів, тому їх рекомендують запивати чистою водою.
Нагадаємо, раніше науковці розповіли правду про кофеїн і пояснили, чому від кави хочеться спати.
Додамо також, перед цим лікарі назвали продукти, які небезпечно поєднувати з кавою.