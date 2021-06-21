Врачи выяснили, с каким продуктом опасно сочетать кофе
Кофе нельзя сочетать со сладостями, хотя такая комбинация очень популярна. Врачи объяснили, что это чревато гипогликемией - опасным для здоровья состоянием.
Почему такое сочетание опасно, как правильно пить кофе, в чем его польза и потенциальный вред - читайте ниже в нашем материале.
По словам эксперта по снижению веса, сочетание кофе и десертов приводит к резким скачкам уровня глюкозы.
"Если речь идет о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает", - объяснил эксперт.
Гипогликемия проявляется в виде слабости организма, головокружений, холодного липкого пота и сонливости. При этом каждый человек переносит недуг по-своему.
Кроме того кофе содержит вещества, препятствующие усвоению мироэлементов и витаминов из пищи. Поэтому напиток лучше употреблять между приемами пищи, а не вместе с ней.
"Метаболизм после кофе отличается, поэтому решающее значение должно иметь ваше наблюдение за своим самочувствием", - уверен врач.
Кофе в умеренных дозах полезен
Доказано, что кофеин повышает уровень дофамина в мозге. Это позволяет нам чувствовать себя бодрее и веселее.
Употребление кофе в умеренных количествах положительно влияет на центральную нервную систему (ЦНС). Благодаря этому улучшается настроение, повышается физическая и умственная активность.
При этом благоприятная доза кофеина очень индивидуальна для каждого человека, посколько зависит от типа нервной системы.
Злоупотребление напитком может привести к проблемам с глазами
Одно из исследований американских ученых говорит, что излишнее увлечение кофе может стать причиной проблем с глазами, особенно если это ваше "больное место".
Если пить слишком много кофе, может развиться глаукома. Это касается людей с такой предрасположенностью - повышенным уровнем глазного давления. Ученые советуют не превышать дозу 3-5 чашек, чтобы избежать неприятных последствий.
Ранее эксперты также рассказали, что кофе из кофейни летом может быть опасен.